«Ак Барс» интересуется Пайгиным (Metaratings)

«Ак Барс» интересуется защитником Зиятом Пайгиным.

Сегодня стало известно, что « » поместил 28-летнего игрока в список отказов. В течение 48 часов его может забрать любая команда КХЛ.

В этом сезоне хоккеист сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

Ранее Пайгин уже выступал за казанский клуб. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.