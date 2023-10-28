«Ак Барс» интересуется Пайгиным (Metaratings)
«Ак Барс» интересуется защитником Зиятом Пайгиным.
Сегодня стало известно, что «Авангард» поместил 28-летнего игрока в список отказов. В течение 48 часов его может забрать любая команда КХЛ.
В этом сезоне хоккеист сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.
Ранее Пайгин уже выступал за казанский клуб. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.
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