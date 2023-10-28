«Ак Барс» интересуется Пайгиным (Metaratings)

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы КХЛ Зият Пайгин Хоккей

«Ак Барс» интересуется защитником Зиятом Пайгиным.

Сегодня стало известно, что «Авангард» поместил 28-летнего игрока в список отказов. В течение 48 часов его может забрать любая команда КХЛ.

В этом сезоне хоккеист сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

Ранее Пайгин уже выступал за казанский клуб. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

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5 комментариев

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АК БАРС АЛГА
зачем это бревно нам надо
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barsik94
Ответ Stolbun
А че 18-й наш лучше чтоли, Хенкель? вчера из-за него 4-ю получили а этот свой. Тем паче играл у нас и Билл его знает...
И и отпустили его, потому что слабо играл у нас. И без него полузащитников хватает у нас.
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He_Who_Speaks_From_His_Heart
А может не надо, у нас и так есть обостряющие моментами игру номера 2 и 44
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Великий Кукурузо
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35 лямов в год у него зп, хотя АБ деньги не считает😬
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