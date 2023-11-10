Анисин об Олимпиаде-2026: «Россия должна выступать с флагом и гимном. Хватит уже вытирать ноги о нашу страну!»
Михаил Анисин считает, что Россия должна играть на Олимпиаде с флагом и гимном.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.
– Как относитесь к тому, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила сборную России в предварительный список на Олимпиаду?
– Может быть, они в ИИХФ поняли, что без России никому не интересны ни чемпионат мира, ни Олимпиада? Я не думаю, что будет так все просто. Может быть, это опять какой-то обман. Не сразу поймешь, где правда, где ложь. Но какой-то луч света в этом вижу.
Ну сами подумайте, какой может быть большой хоккейный турнир без сборной России? Это так, фикция. Поэтому давайте подождем. До 2026 года еще многое может измениться.
Я хотел бы увидеть нашу команду на Олимпиаде. Но только с важным условием: наши ребята должны выступать со своими флагом и гимном. Хватит уже вытирать ноги о нашу страну!
Я понимаю как спортсмен, что на Олимпиаде выступить важно, и кто-то к этому идет всю жизнь. И что, если будет золото, все равно все будут знать, кто откуда приехал.
Но лично я не поехал бы без флага и гимна. Это честь нашей страны. Этого требует нынешняя геополитическая ситуация.
Если ехать на международную арену, то мы должны показать Россию в полной мере – вот наш флаг, вот гимн. А вот наши чемпионы. Мы же снова будем бороться за победу, – заявил форвард «Норильска» Михаил Анисин.
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Миша, тебя и не позовут, иди дальше на гитаре играй, артист.
Еще один геополитик образовался, их уже стало больше, чем специалистов было в пандемию по ковиду. Просто поражаешься знаниям нашего народа, эх применить бы их по назначению, цены б не было, а так все других обсуждаем и решаем , что делать...