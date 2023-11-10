Анисин об Олимпиаде-2026: «Россия должна выступать с флагом и гимном. Хватит уже вытирать ноги о нашу страну!»

Михаил Анисин считает, что Россия должна играть на Олимпиаде с флагом и гимном.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап ‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

– Как относитесь к тому, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила сборную России в предварительный список на Олимпиаду?

– Может быть, они в ИИХФ поняли, что без России никому не интересны ни чемпионат мира, ни Олимпиада? Я не думаю, что будет так все просто. Может быть, это опять какой-то обман. Не сразу поймешь, где правда, где ложь. Но какой-то луч света в этом вижу.

Ну сами подумайте, какой может быть большой хоккейный турнир без сборной России? Это так, фикция. Поэтому давайте подождем. До 2026 года еще многое может измениться.

Я хотел бы увидеть нашу команду на Олимпиаде. Но только с важным условием: наши ребята должны выступать со своими флагом и гимном. Хватит уже вытирать ноги о нашу страну!

Я понимаю как спортсмен, что на Олимпиаде выступить важно, и кто-то к этому идет всю жизнь. И что, если будет золото, все равно все будут знать, кто откуда приехал.

Но лично я не поехал бы без флага и гимна. Это честь нашей страны. Этого требует нынешняя геополитическая ситуация.

Если ехать на международную арену, то мы должны показать Россию в полной мере – вот наш флаг, вот гимн. А вот наши чемпионы. Мы же снова будем бороться за победу, – заявил форвард « » .

МОК о предварительном включении России в групповой этап ОИ-2026: «Как говорит ИИХФ, это «теоретическая позиция для посева» и ничего больше»