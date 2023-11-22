Пашков о турнире сборных: «На Россию идет сильное давление, до этого тоже многое запрещали. Это все звенья одной цепи»

Александр Пашков высказался о проведении турнира сборных без России.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

Глава профсоюза НХЛ Марти Уолш, говоря о России и турнире, сказал: «Есть федерации, не позволяющие другим игрокам участвовать. Сложно отделить спорт от того, что происходит в мире».

«Не удивлен этим словам, на Россию идет очень сильное давление. Это же не новость, до этого тоже многое запрещали. Это все звенья одной цепи.

Большой вопрос – была бы сборная конкурентной, но на него может ответить только сам турнир», – заявил олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков.