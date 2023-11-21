Татьяна Тарасова: «Попытки исключить Россию из мирового хоккея – идиотизм. Это наш национальный вид спорта»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Татьяна Тарасова НХЛ Кубок мира Хоккей

Татьяна Тарасова считает идиотизмом попытки исключить Россию из мирового хоккея.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

«Кубок мира по хоккею пройдет без России? Конечно, это безобразие. Хоккей – наш национальный вид спорта.

Попытки исключить Россию из мирового хоккея – идиотизм в чистом виде», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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4 комментария

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Andrewxyz
Идиотизм - национальный вид спорта? Мощно сказано.
+4
-1
+3
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Viks
Хоккей наш национальный вид спорта и играть будем сами с собой.
+3
-1
+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Matador
Ответ Viks
Хоккей наш национальный вид спорта и играть будем сами с собой.
или с Кубой
0
0
0
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