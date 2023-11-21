Татьяна Тарасова: «Попытки исключить Россию из мирового хоккея – идиотизм. Это наш национальный вид спорта»
Татьяна Тарасова считает идиотизмом попытки исключить Россию из мирового хоккея.
Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.
«Кубок мира по хоккею пройдет без России? Конечно, это безобразие. Хоккей – наш национальный вид спорта.
Попытки исключить Россию из мирового хоккея – идиотизм в чистом виде», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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