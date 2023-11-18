Тарасенко не забивает 9 матчей подряд. Форвард «Оттавы» один раз бросил в матче с «Миннесотой» за 18:55 на льду

Теги Оттава Миннесота НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Безголевая серия Владимира Тарасенко продлилась до девяти игр.

«Оттава» обыграла «Миннесоту» (2:1 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Швеции.

Нападающий канадского клуба Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями в этой игре.

Россиянин нанес один бросок по воротам, заработал показатель полезности «плюс 1» и провел на льду 18 минут и 55 секунд (3:24 – в большинстве).

Тарасенко не забивает на протяжении девяти игр подряд – с 25 октября, когда Тарасенко забил «Баффало».

В общей сложности форвард набрал 13 (3+10) очков в 15 матчах чемпионата НХЛ.

4 комментария

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Kolyamba39
Ответ copti_san
У Капризова ещё более провальный сезон
да норм все у Вовы, с Грейгом отлично взаимодействовал, сейчас Норрис, тоже привыкают друг к другу, ну это конечно не со Штюцле с Ткачуком в звене) кстати сейчас он номинально в первом с ткачуком как раз, но я посл матч не смотрел
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copti_san
У Капризова ещё более провальный сезон
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Андрей Еремушкин
Ответ copti_san
У Капризова ещё более провальный сезон
Еще прорвет его.
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