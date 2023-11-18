Тарасенко не забивает 9 матчей подряд. Форвард «Оттавы» один раз бросил в матче с «Миннесотой» за 18:55 на льду

Безголевая серия Владимира Тарасенко продлилась до девяти игр.

« » обыграла «Миннесоту» (2:1 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата , который состоялся в Швеции.

Нападающий канадского клуба не отметился результативными действиями в этой игре.

Россиянин нанес один бросок по воротам, заработал показатель полезности «плюс 1» и провел на льду 18 минут и 55 секунд (3:24 – в большинстве).

Тарасенко не забивает на протяжении девяти игр подряд – с 25 октября, когда Тарасенко забил «Баффало».

В общей сложности форвард набрал 13 (3+10) очков в 15 матчах чемпионата НХЛ.