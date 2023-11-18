Тарасенко не забивает 9 матчей подряд. Форвард «Оттавы» один раз бросил в матче с «Миннесотой» за 18:55 на льду
Безголевая серия Владимира Тарасенко продлилась до девяти игр.
«Оттава» обыграла «Миннесоту» (2:1 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Швеции.
Нападающий канадского клуба Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями в этой игре.
Россиянин нанес один бросок по воротам, заработал показатель полезности «плюс 1» и провел на льду 18 минут и 55 секунд (3:24 – в большинстве).
Тарасенко не забивает на протяжении девяти игр подряд – с 25 октября, когда Тарасенко забил «Баффало».
В общей сложности форвард набрал 13 (3+10) очков в 15 матчах чемпионата НХЛ.
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