«Миннесота» проиграла 4 матча подряд. Капризов не набрал очков и не забил буллит в игре с «Оттавой» при одном броске по воротам
«Миннесота» проиграла четвертый матч подряд в НХЛ.
«Уайлд» уступили «Оттаве» (1:2 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Швеции.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями в этой игре при показателе полезности «плюс 1». Форвард также не реализовал буллит.
Капризов нанес один бросок, выполнил два силовых приема и провел на льду 21 минуту и 31 секунду (5:43 – в большинстве).
Россиянин набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 10» в 16 матчах чемпионата НХЛ.
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