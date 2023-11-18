«Миннесота» проиграла 4 матча подряд. Капризов не набрал очков и не забил буллит в игре с «Оттавой» при одном броске по воротам

Теги Оттава Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

«Миннесота» проиграла четвертый матч подряд в НХЛ.

«Уайлд» уступили «Оттаве» (1:2 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Швеции.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями в этой игре при показателе полезности «плюс 1». Форвард также не реализовал буллит.

Капризов нанес один бросок, выполнил два силовых приема и провел на льду 21 минуту и 31 секунду (5:43 – в большинстве).

Россиянин набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 10» в 16 матчах чемпионата НХЛ.

3 комментария

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Андрей Еремушкин
Несмотря на провал Миннесоты, статистика у Капризова неплохая. Это радует!
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copti_san
Ответ Direct free kick
Спасибо алчным судакам ссутеру и паризэ за уничтожение перспектив Миньки
Наверное Сутер и Паризе сами себе такие контракты выдали
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