Дочь певца Маликова посетила матч «Миннесоты» в Стокгольме. Писали про их роман с Капризовым

Теги светская хроника Торонто Миннесота видео НХЛ Кирилл Капризов музыка Хоккей

Дочь певца Дмитрия Маликова посетила матч «Миннесоты» в Швеции.

Игра регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Торонто» (3:4 ОТ) прошла на «Avicii Arena» в Стокгольме.

В одном из эпизодов матча российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не реализовал голевой момент. Реакция Стефании Маликовой на этот эпизод попала в трансляцию игры.

Капризов и Маликова подписаны друг на друга в соцсети. Ранее СМИ писали о том, что дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккеистом.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Galaktika
Скоро Капризов, если так будет играть, то следующий контракт подпишет с ОЗОН и будет рекламировать вместе с Тестем пылесосы и блэндеры
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
В этом причина такой бездарной игры в последнее время?
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Bragin
только поздравить Кирилла могу под такой новостью.

а игра вернё-ооо-тся, всё опяааать вернё-оотся.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Emelyanovich
Ответ selso99
В этом причина такой бездарной игры в последнее время?
в этой новости и ответ
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bulat89
Молодая же совсем,зачем столько силикона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cube Litening C:68X
Два раза 🤮🤮
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий