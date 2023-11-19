Дочь певца Маликова посетила матч «Миннесоты» в Стокгольме. Писали про их роман с Капризовым
Дочь певца Дмитрия Маликова посетила матч «Миннесоты» в Швеции.
Игра регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Торонто» (3:4 ОТ) прошла на «Avicii Arena» в Стокгольме.
В одном из эпизодов матча российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не реализовал голевой момент. Реакция Стефании Маликовой на этот эпизод попала в трансляцию игры.
Капризов и Маликова подписаны друг на друга в соцсети. Ранее СМИ писали о том, что дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккеистом.
а игра вернё-ооо-тся, всё опяааать вернё-оотся.