Капризов о важности школы: «Чтобы не был тугодумом, нужно уметь разговаривать. Некоторым вопрос задашь, и он просто: а-а-а, думает 900 часов»

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов порассуждал о необходимости школы.

– Учиться – это важно? Что ты можешь сказать?

– Сто процентов важно. Чтобы ты не был тугодумом, все равно нужно уметь разговаривать.

Даже как многие говорят: вот умный, но в бизнесе ничего не получается и все такое. Но считаю, что это бред.

Школа учит отношению к друзьям, новые знакомства, как правильно общаться, как правильно ставить речь и все равно, чтобы в каких-то моментах ты не терялся. Некоторым какой-нибудь вопрос задашь, и он просто: а-а-а, думает 900 часов.

Школа – прекрасное время. Когда ты сам учишься, думаешь: ай, блин, не хочется. А если сейчас вспомнить школу, это прекрасное время.

Ты всегда в какой-то компашке, какие-то игры, уроки, перемены, дурачишься и в то же время стараешься учиться, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

1 комментарий

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Velirpa
900 часов :D какой же Капризов красавчик и зумер.
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