Капризов о скромности: «Я не любитель лялякать. За языком нужно следить. Проще где-то промолчать, чем потом объясняться»

Кирилл Капризов рассказал, сколько стоил ремонт в его квартире.

– Я достаточно нормально потратил на квартиру, потому что новое здание, его построили полтора года назад. Хорошую цену дал, не буду говорить, какую.

– Можешь цену на ремонт сказать.

– В основном все было сделано уже. Обычные белые стены, кухня была сделана уже. Я покупал всю мебель, телевизор, стулья и все такое.

Даже не помню, сколько точно потратил.

– Плюс-минус.

– Боюсь пугать. Не знаю, наверное... Не так прям много, мне кажется. Если это сейчас переводить с доллара на русские [деньги], наверное, скажут: «Пипец как много!» А если в долларах это здесь брать, то нормально. Я думаю, что тысяч 160. Если все вместе взять.

– Скромный парень Кирилл. Стесняешься даже цены назвать. Ты же зарабатываешь на это. Считаешь, это важное качество – скромность? Она украшает человека?

– Я просто не любитель много говорить и лялякать своим языком. Мне кажется, это неправильно.

За языком нужно всегда следить. Проще где-то промолчать, чем сказать, а потом ты будешь неправ и тебе нужно будет объясняться. В какой-то мере скромность – это правильно, в какой-то мере нужно быть более эгоистичным. В плане хоккея нужно быть в некоторых моментах пожестче, – сказал нападающий «Миннесоты» .