Воеводин о Ларионове: «Профессионал с большой буквы. Он задает правильный вектор и лепит больших мастеров»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Николай Воеводин КХЛ Хоккей

Николай Воеводин рассказал о работе с Игорем Ларионовым.

– Работая в нижегородском клубе, получилось поближе познакомиться с нынешним наставником «Торпедо» Ларионовым?

– Да. У таких людей всегда есть чему поучиться. Было интересно узнавать что-то новое, в частности про питание команды. Это профессионал с большой буквы. Именно поэтому у него задействовано большое количество молодых талантов.

Он действительно им доверяет, а они раскрываются и делают свои первые профессиональные шаги. У некоторых ребят хорошая смесь навыков и юношеского задора. Игорь Николаевич задает правильный вектор и лепит больших мастеров, – сказал главный тренер молодежной сборной России.

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