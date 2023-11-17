Тренер России U20 об отъезде молодежи за океан: «Много отправившихся в НХЛ или АХЛ парней не вырастают в больших мастеров. Надо оставаться в России, у нас созданы все условия»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой НХЛ АХЛ Николай Воеводин КХЛ Хоккей

Николай Воеводин не видит смысла в отъезде молодых игроков за океан.

«Я бы рекомендовал им анализировать ситуацию. Внушительное количество отправившихся в НХЛ или АХЛ парней не вырастают в больших мастеров. Иногда назревает вопрос: зачем они туда едут? У нас созданы все условия, и хорошо работает тренерский цех.

Более того, молодым стали больше доверять – многие тренеры не боятся ставить в состав юношей. Мое мнение – надо оставаться в России и развиваться здесь», — сказал главный тренер молодежной сборной России.

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6 комментариев

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Дэннис Молинарев
Ну так то да, там таких мега тренеров, как Ротенберг нет
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Egorkriv71
А на порядок больше загубленных молодых в России, играющих по 3-5 минут за матч. Пока в стране есть такая команда как ска что-то кивать на развитие молодежи за океаном нельзя. Сколько "топов" кхл уезжали поздно в нхл, не были готовы меняться и возвращались ни с чем
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Джон Мщузавсех
Перепись агентов СОО Пора валить.
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mbauer
Давайте заодно списочек не реализовавшихся в России тогда. Сравним процент
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диванные войска России
Логическая ошибка заключается в том, что где угодно большая часть даже талантливых юниоров не станет большими мастерами.
Исторически из РоссииКХЛ действительно пробилось в НХЛ больше именно заметных игроков. Но если кто-то хочет уехать, попробовать себя в тамошних юниорках, показать себя скаутам поближе, пожить в другой стране (опционально: получить диплом в NCAA) и выйти из зоны комфорта, где всегда близко мамка с тарелкой борща, то в этом тоже ничего такого нет, и запрещать такое не надо. В конце концов, не пробьется там - вернется в Россию, примеры в каждой команде КХЛ есть, наверное.
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Огюст
Каждый хоккеист уезжая играть в Нхл , Ахл надеется там заиграть и закрепиться в основах клубов ,под лежачий камень и вода не течёт , а попробовать хочется ,так как считают , что там если не сложиться с игрой -вернусь назад и возьмут !
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