Тренер России U20 об отъезде молодежи за океан: «Много отправившихся в НХЛ или АХЛ парней не вырастают в больших мастеров. Надо оставаться в России, у нас созданы все условия»
Николай Воеводин не видит смысла в отъезде молодых игроков за океан.
«Я бы рекомендовал им анализировать ситуацию. Внушительное количество отправившихся в НХЛ или АХЛ парней не вырастают в больших мастеров. Иногда назревает вопрос: зачем они туда едут? У нас созданы все условия, и хорошо работает тренерский цех.
Более того, молодым стали больше доверять – многие тренеры не боятся ставить в состав юношей. Мое мнение – надо оставаться в России и развиваться здесь», — сказал главный тренер молодежной сборной России.
Исторически из РоссииКХЛ действительно пробилось в НХЛ больше именно заметных игроков. Но если кто-то хочет уехать, попробовать себя в тамошних юниорках, показать себя скаутам поближе, пожить в другой стране (опционально: получить диплом в NCAA) и выйти из зоны комфорта, где всегда близко мамка с тарелкой борща, то в этом тоже ничего такого нет, и запрещать такое не надо. В конце концов, не пробьется там - вернется в Россию, примеры в каждой команде КХЛ есть, наверное.