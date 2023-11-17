Тренер России U20 об отъезде молодежи за океан: «Много отправившихся в НХЛ или АХЛ парней не вырастают в больших мастеров. Надо оставаться в России, у нас созданы все условия»

Николай Воеводин не видит смысла в отъезде молодых игроков за океан.

«Я бы рекомендовал им анализировать ситуацию. Внушительное количество отправившихся в НХЛ или АХЛ парней не вырастают в больших мастеров. Иногда назревает вопрос: зачем они туда едут? У нас созданы все условия, и хорошо работает тренерский цех.

Более того, молодым стали больше доверять – многие тренеры не боятся ставить в состав юношей. Мое мнение – надо оставаться в России и развиваться здесь», — сказал главный тренер молодежной сборной России.