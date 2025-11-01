Форвард «Бостона» Линдхольм пропустит несколько недель из-за травмы. Хуснутдинов будет первым центром «Брюинс» в матче с «Каролиной»

Элиас Линдхольм выбыл из состава «Бостона» из-за травмы.

30-летний шведский нападающий пропустит несколько недель из-за повреждения нижней части тела, полученного в матче против «Баффало» (4:3 ОТ).

Элиас Линдхольм набрал 9 (4+5) очков при полезности «минус 3» в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

Таким образом, из-за отсутствия Линдхольма в центре первого звена «Бостона » в предстоящей игре с «Каролиной» сыграет Марат Хуснутдинов – его партнерами по тройке станут Морган Гики и Давид Пастрняк .