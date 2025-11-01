Самойлов, Миллер и Окулов – лучшие хоккеисты КХЛ в октябре. Жаровский – лучший новичок

КХЛ назвала лучших хоккеистов октября.

КХЛ признала Александра Самойлова , Митчелла Миллера и Константина Окулова лучшими игроками прошедшего месяца. Лучшим новичком стал Александр Жаровский.

Лучшим вратарем признан Александр Самойлов («Северсталь»), одержавший с командой семь побед в десяти матчах. Также на его счету одна победа в буллитной серии. По его воротам было нанесено 232 броска, из которых он отразил 91,38%. Коэффициент надежности составил 1,99. В матчах с «Сочи» (3:0) и «Автомобилистом» (2:0) Самойлов сыграл на ноль, на его счету также максимальная сухая серия октября – 134 минуты и 55 секунд.

Лучшим защитником стал Митчелл Миллер («Ак Барс »), набравший 12 (3+9) очков в 11 матчах. Миллер не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 9». В матче с «Сибирью» (4:1) Миллер стал автором победной шайбы. На его счету также пять силовых приемов, шесть блокированных бросков, пять отборов шайбы и пять перехватов.

Лучшим нападающим стал Константин Окулов («Авангард»), набравший 15 (5+10) очков в 11 матчах с показателем полезности «плюс 2». В матчах с «Адмиралом» (6:1) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ) Окулов стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приема, восемь блокированных бросков, три отбора шайбы и четыре перехвата.

Лучшим новичком признан Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 12 (4+8) очков в 12 матчах с показателем полезности «плюс 3». На его счету также два силовых приемов, шесть блокированных бросков, пять отборов шайбы и десять перехватов.