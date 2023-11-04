Тренер России U20 о 3:0 с Беларусью U20: «Звено Чернышов – Янченко – Римашевский было самым цельным. Мы вели игру и довели до победы»

Главный тренер молодежной сборной России высказался о победе над Беларусью U20.

– Хорошая игра, достойный соперник. Вначале нам было непросто, потом маленько перехватили инициативу, у нас стало больше моментов. Конечно, процент реализации моментов нужно поправлять. Но мы вели игру и достойно довели ее до победы.

Согласен, что звено – Янченко – Римашевский было самым цельным. Они сыграли все свои смены более уверенно. У них был и контроль шайбы, и моменты, и два гола они забили. Ребята внесли хороший вклад в победу. И вратарь нас выручил, сыграл на «сухарь».

– Чернышов по физике уже сложившийся мужик?

– Дай бог, что он будет развиваться и дальше. Тогда он и вырастет в топ-игрока. Ему еще есть куда расти. Но он двигается в правильном направлении.

– Почему не удается игра в большинстве?

– Надо поправить некоторые моменты. Где-то мы передерживаем шайбу, когда уже нужно бросить. Нужно создавать сопернику такие условия, чтобы он не ожидал наших бросков.

Думаю, с каждой такой игрой ребята будут становиться опытнее и будут знать варианты развития событий, которые приводят к голам, – сказал Николай Воеводин после победы с счетом 3:0.

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