Тренер России U20 о 3:0 с Беларусью U20: «Звено Чернышов – Янченко – Римашевский было самым цельным. Мы вели игру и довели до победы»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Николай Воеводин молодежная сборная Беларуси Кубок Будущего Спорт-Экспресс Игорь Чернышов Егор Римашевский Иван Янченко Хоккей

Главный тренер молодежной сборной России высказался о победе над Беларусью U20.

– Хорошая игра, достойный соперник. Вначале нам было непросто, потом маленько перехватили инициативу, у нас стало больше моментов. Конечно, процент реализации моментов нужно поправлять. Но мы вели игру и достойно довели ее до победы.

Согласен, что звено Чернышов – Янченко – Римашевский было самым цельным. Они сыграли все свои смены более уверенно. У них был и контроль шайбы, и моменты, и два гола они забили. Ребята внесли хороший вклад в победу. И вратарь нас выручил, сыграл на «сухарь».

– Чернышов по физике уже сложившийся мужик?

– Дай бог, что он будет развиваться и дальше. Тогда он и вырастет в топ-игрока. Ему еще есть куда расти. Но он двигается в правильном направлении.

– Почему не удается игра в большинстве?

– Надо поправить некоторые моменты. Где-то мы передерживаем шайбу, когда уже нужно бросить. Нужно создавать сопернику такие условия, чтобы он не ожидал наших бросков.

Думаю, с каждой такой игрой ребята будут становиться опытнее и будут знать варианты развития событий, которые приводят к голам, – сказал Николай Воеводин после победы с счетом 3:0.

Кубок Будущего. Россия U20 обыграла Беларусь U20, Россия U18 забила 9 голов Казахстану U20

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1 комментарий

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Янченко и Римашевский - белорусы . В основной сборной России им ничего не светит , в родной сборной по месту рождения перспективы сильней.
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