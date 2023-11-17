Тренер «СКА-Невы»: «Ротенберг внимательно следит за развитием всей системы. Система СКА одна из лучших в России»

Тренер «СКА-Невы» рассказал о взаимодействии с основной командой СКА.

– Как скоро видите себя у руля одного из клубов КХЛ?

– Я с некоторых пор уже не мечтаю. Поэтому все силы сейчас оставляю на нынешнем месте работы – в «СКА-Неве».Хочу все умения и знания передать подопечным. Кто знает, как сложится судьба дальше.

– Как проходит взаимодействие с основной командой системы СКА?

– Мы – фарм-клуб, поэтому работаем по одной системе с основной. Существуем для того, чтобы юным ребятам из МХЛ привить философию СКА, подготовить их для следующей ступеньки в карьере. Миссия – поставлять как можно большее количество игроков во взрослый коллектив.

Роман Ротенберг внимательно следит за развитием всей системы, находит время приходить на матчи, изучает, как идёт развитие каждого игрока. Убеждён, система СКА, безусловно, одна из лучших в России, – сказал главный тренер «СКА-Невы» и молодежной сборной России Николай Воеводин.