«Шанхай» и Душак расторгли контракт. Защитник набрал 8 очков в 16 матчах сезона КХЛ
Джозеф Душак покинул «Шанхай Дрэгонс».
«Шанхай Дрэгонс» и защитник Джозеф Душак расторгли контракт по соглашению сторон.
В этом сезоне 28-летний хоккеист набрал 8 (0+8) очков при полезности «минус 1» в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:04. Его статистику можно изучить по ссылке.
Ранее сообщалось, что американец продолжит карьеру в «Нефтехимике».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
