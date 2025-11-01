«Шанхай» и Душак расторгли контракт. Защитник набрал 8 очков в 16 матчах сезона КХЛ

Джозеф Душак покинул «Шанхай Дрэгонс».

«Шанхай Дрэгонс » и защитник Джозеф Душак расторгли контракт по соглашению сторон.

В этом сезоне 28-летний хоккеист набрал 8 (0+8) очков при полезности «минус 1» в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 18:04. Его статистику можно изучить по ссылке .

Ранее сообщалось , что американец продолжит карьеру в «Нефтехимике».