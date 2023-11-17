Гребенкин о том, зачем толкнул Яруллина в спину: «У нас же мужской хоккей. Он толкнул меня, я – его. Это игра, азарт, эмоции»

Никита Гребенкин рассказал, зачем толкнул Альберта Яруллина в игре с «Трактором».

– Эмоции иногда выплескиваются в неигровых ситуациях. Объясните, зачем вы после остановки игры толкнули в спину в матче с « »?

– У нас же мужской хоккей. Он толкнул меня, я толкнул его.

– Некоторые восприняли это как грязный прием.

– Грязный прием – бить в шею или голову, чтобы человек разбился. Я не нанес травму. Не сделал сильно больно, чтобы он приехал на лавку и согнулся. Просто толкнул, чтобы он был в тонусе. Меня тоже многие толкают. Это игра, азарт, эмоции.

Некоторые болельщики не замечают, что игроков другой команды тоже толкают и бьют. Ничего подлого ни в этом, ни в других толчках в мою сторону я не вижу.

– Вас часто провоцируют? Или вы сами выводите соперников из себя?

– Мне нравится это делать, скрывать не буду. По игре это видно. Люблю потолкаться. Не скажу, что это происходит в каждом матче. У каждой игры свой накал, свои страсти и эмоции. Матчи бывают разные.

Если команде нужно взбодриться, и ты можешь в этом помочь, то почему бы и нет? А когда понимаешь, что эмоции всех переполняют, еще больше поджигать нет смысла., – сказал нападающий « » .