Никита Гребенкин: «Мозякин – единственный тренер в российском хоккее с таким игровым опытом и регалиями. Он с позитивом относится к работе, советует по многим моментам»

Никита Гребенкин рассказал о работе с Сергеем Мозякиным в «Металлурге».

– Как восприняли назначение в тренерский штаб «Металлурга»?

– Сергей Валерьевич – единственный тренер в российском хоккее с таким игровым опытом и регалиями. С первых дней он находит, что подсказать нам. С позитивом относится к работе и советует по многим моментам. Это касается не только большинства, но и бросков.

– Сейчас броски у «Металлурга» станут точнее?

– Хотелось бы, конечно. Работаем над бросками каждый день. Броски в створ-то есть, просто надо быть хитрее. Сначала работаем над точностью, а потом над хитростью.

– Вы помните Мозякина, как игрока?

– Конечно. Я приехал в Магнитогорск 11 лет назад и наблюдал за ними. Мой отец все еще восхищается теми временами, когда болельщики ходили посмотреть на тройку Мозякин – – Зарипов. Все хотели посмотреть, как они играли в пас, как разыгрывали комбинации.

– От некоторых непогруженных в хоккей людей в Магнитогорске до сих пор слышу вопрос: «А Мозякин еще играет?»

– Так конечно! Человек столько выиграл, установил рекорд по голам! И дело не только в шайбах и победах. Вспомните, в какой хоккей они играли. Их тройка показывала умные действия на льду. Никакого бей-беги – только игра в пас. Показал бросок – отдал на пустые ворота.

У тройки была невероятная сыгранность. Они отдавали передачи, не смотря в поле. принимал подкидки, когда шайба летела на метровой высоте. Невероятное мастерство!

– Реально научиться такому броску, как у Мозякина?

– Это реально натренировать. Стараюсь, работаю. Расскажу историю. Пару дней назад мы работали над броском. Я бросил раз, бросил два и не мог попасть в намеченную цель. Сергей Валерьевич спросил, куда я хочу попасть. Я сказал ему. Он бросил и идеально попал в эту точку.

Я бы не поверил, если бы мне рассказали эту историю. Но я сам видел это своими глазами. Мастер, что еще сказать.

– Самое главное, чтобы Мозякин смог научить вас так точно бросать.

– А как он может научить этому за две недели? Он работал над броском всю жизнь. У меня, например, другие сильные аспекты в игре, на которые я делаю ставку.

Будем стараться тренировать и бросок. Главное подметить фишки и мелочи, которые могут помочь тебе, – сказал нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин.