Никита Гребенкин: «Мозякин – единственный тренер в российском хоккее с таким игровым опытом и регалиями. Он с позитивом относится к работе, советует по многим моментам»

Теги Металлург Мг Данис Зарипов Сергей Мозякин КХЛ Ян Коварж Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин рассказал о работе с Сергеем Мозякиным в «Металлурге».

– Как восприняли назначение Сергея Мозякина в тренерский штаб «Металлурга»?

– Сергей Валерьевич – единственный тренер в российском хоккее с таким игровым опытом и регалиями. С первых дней он находит, что подсказать нам. С позитивом относится к работе и советует по многим моментам. Это касается не только большинства, но и бросков.

– Сейчас броски у «Металлурга» станут точнее?

– Хотелось бы, конечно. Работаем над бросками каждый день. Броски в створ-то есть, просто надо быть хитрее. Сначала работаем над точностью, а потом над хитростью.

– Вы помните Мозякина, как игрока?

– Конечно. Я приехал в Магнитогорск 11 лет назад и наблюдал за ними. Мой отец все еще восхищается теми временами, когда болельщики ходили посмотреть на тройку Мозякин – Коварж – Зарипов. Все хотели посмотреть, как они играли в пас, как разыгрывали комбинации.

– От некоторых непогруженных в хоккей людей в Магнитогорске до сих пор слышу вопрос: «А Мозякин еще играет?»

– Так конечно! Человек столько выиграл, установил рекорд по голам! И дело не только в шайбах и победах. Вспомните, в какой хоккей они играли. Их тройка показывала умные действия на льду. Никакого бей-беги – только игра в пас. Показал бросок – отдал на пустые ворота.

У тройки была невероятная сыгранность. Они отдавали передачи, не смотря в поле. Данис Зарипов принимал подкидки, когда шайба летела на метровой высоте. Невероятное мастерство!

– Реально научиться такому броску, как у Мозякина?

– Это реально натренировать. Стараюсь, работаю. Расскажу историю. Пару дней назад мы работали над броском. Я бросил раз, бросил два и не мог попасть в намеченную цель. Сергей Валерьевич спросил, куда я хочу попасть. Я сказал ему. Он бросил и идеально попал в эту точку.

Я бы не поверил, если бы мне рассказали эту историю. Но я сам видел это своими глазами. Мастер, что еще сказать.

– Самое главное, чтобы Мозякин смог научить вас так точно бросать.

– А как он может научить этому за две недели? Он работал над броском всю жизнь. У меня, например, другие сильные аспекты в игре, на которые я делаю ставку.

Будем стараться тренировать и бросок. Главное подметить фишки и мелочи, которые могут помочь тебе, – сказал нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин.

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10 комментариев

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Дмитрий Владельщиков
Великий ли он игрок??? да, чёрт побери, он великий игрок отечественного хоккея. но говорить что он единственный великий при Федорове и Ларионове глупость если честно
+8
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+8
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цэсемьэр
ну во-первых он не тренер, а только пробующий себя в этой роли бывший хоккеист.
а во-вторых, есть Фёдоров, который по всем пунктам даст Мозякину фору.
+5
-2
+3
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oleg777
Ответ цэсемьэр
ну во-первых он не тренер, а только пробующий себя в этой роли бывший хоккеист. а во-вторых, есть Фёдоров, который по всем пунктам даст Мозякину фору.
Из действующих Зубов еще, хоть и защитник но какой уровень!
+3
0
+3
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oleg777
Ответ Дмитрий Владельщиков
Великий ли он игрок??? да, чёрт побери, он великий игрок отечественного хоккея. но говорить что он единственный великий при Федорове и Ларионове глупость если честно
Зубов.
+3
0
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Кино Музыка
Великий игрок.
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Валерий Сергеевич
Мозякин рядом с Биллом даже близко стоять не может, а ещё есть Федоров, Ларионов, Зубов!!!
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Олег
Мозякину есть чему научить молодёжь.
Так что удачи молодёжи Металлурга, и в целом всей команде.....🦊💥💥💥
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Сергей Кильцов
Ответ Cever
"Он всю жизнь работал над таким броском..." Ага, щас! Это ТАЛАНТ! И он раскрылся у Мозякина ещё в ЦСКА! Потом, тот талант затащил в финал КГ "Атлант". В ММГ - это уже была "рутина". Великолепная тройка и "фирменный" бросок Мозякина. Большинство реализовывалось максимум с третьего броска Серёги. Этому крайне сложно научиться, если Бог не дал такого таланта. Ну, или и в самом деле, учиться придётся всю жизнь... А кто будет ждать те "всю жизнь"? Вся та тройка ММГ - талантищи, которые сошлись и наладили такую "химию", что смотреть было одно удовольствие. Чему Серёга может научить? Как оказаться в нужное время в нужном месте, как правильно выбрать позицию и момент для броска. Как "растянуть" воротчика. Как НЕ ЖАДНИЧАТЬ, если у напарника позиция лучше. Он много чему может научить. Но если никаких талантов нет - всё равно будет "ни в коня корм".
Нынче тренера прокачивают и бросок, и катание.
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Олег
Ответ Дмитрий Владельщиков
Великий ли он игрок??? да, чёрт побери, он великий игрок отечественного хоккея. но говорить что он единственный великий при Федорове и Ларионове глупость если честно
Ребята сейчас реч о Металлурги где он работает. А остальные пусть учат своих ребят.
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