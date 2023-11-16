Немировски о судействе в игре с «Металлургом»: «Когда проигрываешь, недоволен какими-то моментами. Я просто сам сейчас учу правила»
Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Металлурга».
«Сибирь» уступила со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра, исключая какие-то моменты.
Я думаю, команда показала характер. Когда счет 2:1 был, Андреофф забил, дали восемь минут посмотреть, и сказали, что нет гола.
Сняли вратаря, вернули счет 2:2. И обидное удаление в конце. Удаление перешло в овертайм. Готовимся на выезд.
– Судейство расшатало игроков?
– Всегда, когда проигрываешь, недоволен какими-то моментами. Может быть, они недовольны были судейством.
Я не могу ничего сказать. Я просто сам сейчас учу правила. И знаю, что если стоишь на скамейке штрафников, нельзя трогать шайбу.
А там явно игрок ни одной ногой не вышел на лед и тронул шайбу. Почему не было удаления – я не знаю, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
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