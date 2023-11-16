Разин о том, что Мозякин не поехал на выезд с «Металлургом»: «У него дела с академией, семейные хорошие дела. У него шесть детей. Скоро будет семь»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью».

«Металлург» выиграл со счетом 3:2 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Здесь всегда тяжело играть, шикарная поддержка болельщиков.

Плюс у нас вчера был трансатлантический перелет: из одного часового пояса вылетели и прилетели вечером поздно. Было тяжеловато. Победа тяжелая, но победа есть победа.

– Отсутствие Мозякина на выезде?

– У него дела со своей академией, плюс у него семейные хорошие дела, не знаю, можно или нельзя говорить. У него шесть детей. Скоро будет семь, прям скоро.

– Мозякин – помощник на полставки?

– На счет полставки это не у меня надо спрашивать. Но то, что он нам помогает, не забросив свои дела, которые у него были, это все остается.

Может быть, он после Нового года будет с нами ездить, все это от его возможностей и желания. От возможностей, потому что желание у него есть, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.