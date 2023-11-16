Игорь Григоренко: «Перерывы на Евротур были полезны и для клубов, и для сборных. Появлялась возможность сыграть на европейском уровне, отдохнуть»

Теги Лада Евротур Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Игорь Григоренко НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Хоккей

Игорь Григоренко поделился мыслями о Кубке Первого канала.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. «Россия 25» сыграет против Казахстана (14 декабря), Беларуси (16 декабря) и Китая (17 декабря). 

– Меньше чем через месяц наступит недельная пауза – на Кубок Первого канала. Интересно ваше мнение как хоккеиста, который в свое время многое выиграл и с клубом, и со сборными – каникулы не собьют «Ладу» с победного графика? 

– В наши годы был не один перерыв в регулярном чемпионате КХЛ, а четыре – на четыре этапа Евротура. На мой взгляд, они были полезны и для клубов, и для сборных, и для болельщиков.

Появлялась возможность переключиться на национальный хоккей, сыграть немного в другую игру – на европейском уровне, кому-то – банально отдохнуть.

Все это происходило, когда в нашем чемпионате было меньше 68 матчей. Что уж говорить о нынешних временах, когда идет конвейер из игр. Знаю, что предстоящая пауза будет в плюс не только для «Лады», но и для других клубов, игроков и тренеров.

– Можете сравнить матчи КХЛ и сборных?

– При всем уважении и к КХЛ, и к НХЛ некоторые игры регулярки – все-таки рутина, сужу об этом по своему опыту. Матчей сборных все-таки меньше, эмоционально их воспринимаешь по-другому, более свежо и ответственно.

Как хоккеисту мне бросалось в глаза, что на этапах Евротура и особенно на чемпионатах мира хоккей еще более классный и конкурентный. Настрой на такие турниры особый.

Сейчас ситуация немного другая, наши соперники не шведы и финны, а белорусы и казахстанцы. Но тоже крепкие, интересные ребята. Сборную «России 25» ждет отличный турнир, – сказал советник гендиректора «Лады» Игорь Григоренко.

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны

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1 комментарий

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Вот вам и ответ, почему такой вялый ЦСКА. Все на поверхности.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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