Канарейкин о Кубке Первого канала: «Надо обязательно выигрывать турнир. В прошлом году мы уже получили хорошую оплеуху от белорусов»

Федор Канарейкин высказался о предстоящем Кубке Первого канала.

Турнир состоится в Санкт-Петербурге в «Ледовом Дворце» с 14 по 17 декабря. Участие примут сборные «России 25», Китая, и .

«В нынешней ситуации у нас есть соперники: Казахстан, Беларусь, с которыми есть возможность играть. Надо обязательно выигрывать турнир, в прошлом году мы уже получили хорошую оплеуху от белорусов.

Состав пока расширенный, не совсем понятно, кто попадет в окончательный список. Еще есть время, чемпионат продолжается, возможны травмы, другие нюансы. В этом составе представлены наши возможности на сегодняшний момент. Это те люди, которые показывают хорошую игру в чемпионате. Для молодежи это мотивация, возможность для роста.

Из «Спартака» вызваны те, кто и должен быть. Лучшая тройка нападения чемпионата сейчас – Голдобин, Морозов и Порядин, с ними защитник Савиков. У «Динамо» результат делает тройка Гусева. Зачем его вызывать и проверять?» – сказал заслуженный тренер России.