Канарейкин о Кубке Первого канала: «Надо обязательно выигрывать турнир. В прошлом году мы уже получили хорошую оплеуху от белорусов»

Теги Спартак Федор Канарейкин Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Динамо сборная России U25 Хоккей

Федор Канарейкин высказался о предстоящем Кубке Первого канала.

Турнир состоится в Санкт-Петербурге в «Ледовом Дворце» с 14 по 17 декабря. Участие примут сборные «России 25», Китая, Беларуси и Казахстана

«В нынешней ситуации у нас есть соперники: Казахстан, Беларусь, с которыми есть возможность играть. Надо обязательно выигрывать турнир, в прошлом году мы уже получили хорошую оплеуху от белорусов.

Состав пока расширенный, не совсем понятно, кто попадет в окончательный список. Еще есть время, чемпионат продолжается, возможны травмы, другие нюансы. В этом составе представлены наши возможности на сегодняшний момент. Это те люди, которые показывают хорошую игру в чемпионате. Для молодежи это мотивация, возможность для роста.

Из «Спартака» вызваны те, кто и должен быть. Лучшая тройка нападения чемпионата сейчас – Голдобин, Морозов и Порядин, с ними защитник Савиков. У «Динамо» результат делает тройка Гусева. Зачем его вызывать и проверять?» – сказал заслуженный тренер России. 

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1 комментарий

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Огюст
Да ,в прошлом году Белорусы "щелбанули " нашим хоккеистам сборной под руководством РР по рукам и не дали забрать Кубок , как бы не повторилось и в этом!
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