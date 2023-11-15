Давыдов о Кубке Первого канала: «Не так уж важно, что вместо чехов и шведов – наши братья белорусы и казахстанцы. Все равно исторический турнир!»

Виталий Давыдов поделился мыслями о Кубке Первого канала.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. «Россия 25» сыграет против (14 декабря), (16 декабря) и Китая (17 декабря).

– Декабрьский турнир сборных уже через месяц. Ждете его?

– Обязательно! Это самая лучшая традиция – декабрь, хоккей сборных, праздник для болельщиков и ветеранов.

И не так уж важно, что теперь вместо чехов и шведов – наши братья белорусы и казахстанцы. Все равно исторический турнир!

– Не растеряет ли темп регулярный чемпионат , который сейчас работает как конвейер?

– Так особого темпа я не вижу. В наши времена был очень четкий календарь – матчи через два дня на третий, центральные игры старались разводить. А сейчас расписание очень неровное, – сказал трехкратный олимпийский чемпион .

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны