Давыдов о Кубке Первого канала: «Не так уж важно, что вместо чехов и шведов – наши братья белорусы и казахстанцы. Все равно исторический турнир!»
Виталий Давыдов поделился мыслями о Кубке Первого канала.
Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. «Россия 25» сыграет против Казахстана (14 декабря), Беларуси (16 декабря) и Китая (17 декабря).
– Декабрьский турнир сборных уже через месяц. Ждете его?
– Обязательно! Это самая лучшая традиция – декабрь, хоккей сборных, праздник для болельщиков и ветеранов.
И не так уж важно, что теперь вместо чехов и шведов – наши братья белорусы и казахстанцы. Все равно исторический турнир!
– Не растеряет ли темп регулярный чемпионат КХЛ, который сейчас работает как конвейер?
– Так особого темпа я не вижу. В наши времена был очень четкий календарь – матчи через два дня на третий, центральные игры старались разводить. А сейчас расписание очень неровное, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны
Перестал смотреть матчи сборной по футболу и хоккею...
Даже потенциально?