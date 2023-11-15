Давыдов о Кубке Первого канала: «Не так уж важно, что вместо чехов и шведов – наши братья белорусы и казахстанцы. Все равно исторический турнир!»

Теги болельщики Виталий Давыдов Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ календарь сборная России U25 Хоккей

Виталий Давыдов поделился мыслями о Кубке Первого канала.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. «Россия 25» сыграет против Казахстана (14 декабря), Беларуси (16 декабря) и Китая (17 декабря).

– Декабрьский турнир сборных уже через месяц. Ждете его?

– Обязательно! Это самая лучшая традиция – декабрь, хоккей сборных, праздник для болельщиков и ветеранов.

И не так уж важно, что теперь вместо чехов и шведов – наши братья белорусы и казахстанцы. Все равно исторический турнир!

– Не растеряет ли темп регулярный чемпионат КХЛ, который сейчас работает как конвейер?

– Так особого темпа я не вижу. В наши времена был очень четкий календарь – матчи через два дня на третий, центральные игры старались разводить. А сейчас расписание очень неровное, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны

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14 комментариев

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Beerfanidi
Ну да... И матчи с Кубой тоже норм ))
Перестал смотреть матчи сборной по футболу и хоккею...
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PolarBear
В последний раз интересный Кубок Первого канала был в 2012 году , когда реально много мировых звезд НХЛ приехали в свои сборные. Потом уже не интересно
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Ярик01
В чем может быть историческое значение? ))
Даже потенциально?
+2
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Игорь Новиков
Ответ Евгений Мешков
ну между ЛГБТ-играми и Играми Дружбы -выбор очевиден)))) --------- хотя, конечно, дело хозяйское
Больше же проблем и угроз в мире нет, трансгендеры - главная. Ну да.
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Руслан Х
Возможность потешить своё самолюбие.🤤
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Игорь Новиков
Не так уж важно, что вместо Олимпиад и чемпионатов мира - Игры Дружбы))
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ROS#
Получается все заслуженные ветераны банально приспособленцы? Кто больше заплатил тому и служат...
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Beerfanidi
Ответ Nottingham Forest
футбольный матч с Кубой это конечно круто, но надо еще и хоккейную сборную Кубы подключить и провести суперсерию с Россией-25
Ну а чего ж не доставить радость кубинским хоккеистам?))
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Игорь Новиков
Ответ Евгений Мешков
трансгендеры и есть - следствие основной проблемы)))) --------- предлагаете сразу ядерными ракетами?))
Нет. Откуда такое может следовать?
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