Фетисов о Фазеле: «Наш товарищ. Не конъюнктурный в политическом аспекте. Он понимает, что главный успех – это спортивный принцип»

Теги Спартак Вячеслав Фетисов Рене Фазель МОК КХЛ олимпийский хоккейный турнир Динамо Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мнением об экс-главе ИИХФ Рене Фазеле.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году.

14 ноября он посетил матч между «Спартаком» и «Динамо» (4:3 ОТ).

– О чем говорит то, что стадион искупал в овациях Рене Фазеля, когда его показали на табло арены?

– Рене – известный человек в нашей стране. Наш товарищ. Я знаю его лет сорок, если не больше. Очень приятный в общении среди высокопрофессиональных чиновников мирового уровня. Не конъюнктурный в политическом аспекте. Он понимает, что главный успех – это спортивный принцип во всех отношениях.

Мы давно не виделись. Много о чем говорили. В том числе о том, как двигали заявку Сочи на Олимпиаду. Когда прилетаю в этот город, то понимаю, что вложил свой достаточно большой труд, чтобы в нашей стране появилась Олимпиада. Приятно сравнивать то, что было в 2007 году, с тем, что мы видим сейчас. Посмотрите, как поменялся регион.

Выступая после президента нашей страны в Гватемале, обращаясь к членам МОК, я сказал: «Слушайте, друзья, для нас это не просто мероприятие, а часть нашей культуры, великие традиции и успехи, большие победы. И я вас заверяю, что мы проведем лучшую Олимпиаду за всю историю». Так и случилось.

И об этом мы с Фазелем поговорили. Нам есть о чем разговаривать. Да, Рене любят в России, приятно это видеть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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3 комментария

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Cruel Snake
Фазель
Свой среди чужих, чужой среди своих
+2
0
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берде
Конъюнктура🤤🤤🤤
+1
0
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Ярик01
жидкие аплодисменты = стадион искупал в овациях Рене Фазеля ))
0
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