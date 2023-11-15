Вячеслав Фетисов поделился мнением об экс-главе ИИХФ Рене Фазеле.

возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году.

14 ноября он посетил матч между « » и « » (4:3 ОТ).

– О чем говорит то, что стадион искупал в овациях Рене Фазеля, когда его показали на табло арены?

– Рене – известный человек в нашей стране. Наш товарищ. Я знаю его лет сорок, если не больше. Очень приятный в общении среди высокопрофессиональных чиновников мирового уровня. Не конъюнктурный в политическом аспекте. Он понимает, что главный успех – это спортивный принцип во всех отношениях.

Мы давно не виделись. Много о чем говорили. В том числе о том, как двигали заявку Сочи на Олимпиаду. Когда прилетаю в этот город, то понимаю, что вложил свой достаточно большой труд, чтобы в нашей стране появилась Олимпиада. Приятно сравнивать то, что было в 2007 году, с тем, что мы видим сейчас. Посмотрите, как поменялся регион.

Выступая после президента нашей страны в Гватемале, обращаясь к членам , я сказал: «Слушайте, друзья, для нас это не просто мероприятие, а часть нашей культуры, великие традиции и успехи, большие победы. И я вас заверяю, что мы проведем лучшую Олимпиаду за всю историю». Так и случилось.

И об этом мы с Фазелем поговорили. Нам есть о чем разговаривать. Да, Рене любят в России, приятно это видеть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.