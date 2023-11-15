Вячеслав Фетисов: «Бах попирает все права, в том числе и мои. Я хочу, чтобы моя страна участвовала в Олимпийских играх с флагом и гимном»

Фетисов заявил, что глава МОК Томас Бах «попирает все права».

Ранее Бах раскритиковал государства за организацию «политических» турниров: «Некоторые хотят организовать собственные политические спортивные мероприятия. Это будет означать захват государством международного спорта».

«Кто он нам такой, какое отношение он имеет к тому, что происходит в нашей жизни? Он попирает все права, в том числе и мои, так как я хочу смотреть Олимпийские игры, на которых я вырос как спортсмен, чтобы моя страна участвовала в них с флагом и гимном.

Вообще бы в его сторону не смотрел и не оглядывался. Считаю, мы тоже виноваты – когда эта чехарда с флагом и гимном началась, надо было предупредить, что без флага и гимна наши не выступят.

Туда [в Международный олимпийский комитет] входят и принцы, и короли, и шейхи, и олимпийские чемпионы, я их всех знаю достаточно хорошо. Мне они казались все самодостаточными людьми.

Они рулят самой крутой общественной организацией на Земле, 4 млрд у экранов телевизоров никто не собирает. Бах как лидер за это отвечает.

Я играл во время холодной войны, уезжал в Америку, где меня не ждал никто с распростертыми объятиями. И спорт преодолел эти разногласия, у меня куча друзей по миру, и все мне дал хоккей.

На них другая ответственность – они сожгли мосты, и неизвестно, какие другие они собираются строить», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Фетисов о словах Баха про политизацию спорта: «Ты что нам сказки рассказываешь? Тебя сегодня кто‑то за одно место дергает?»

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?