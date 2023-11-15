Вячеслав Фетисов: «Бах попирает все права, в том числе и мои. Я хочу, чтобы моя страна участвовала в Олимпийских играх с флагом и гимном»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Легкая атлетика

Фетисов заявил, что глава МОК Томас Бах «попирает все права».

Ранее Бах раскритиковал государства за организацию «политических» турниров: «Некоторые хотят организовать собственные политические спортивные мероприятия. Это будет означать захват государством международного спорта».

«Кто он нам такой, какое отношение он имеет к тому, что происходит в нашей жизни? Он попирает все права, в том числе и мои, так как я хочу смотреть Олимпийские игры, на которых я вырос как спортсмен, чтобы моя страна участвовала в них с флагом и гимном.

Вообще бы в его сторону не смотрел и не оглядывался. Считаю, мы тоже виноваты – когда эта чехарда с флагом и гимном началась, надо было предупредить, что без флага и гимна наши не выступят.

Туда [в Международный олимпийский комитет] входят и принцы, и короли, и шейхи, и олимпийские чемпионы, я их всех знаю достаточно хорошо. Мне они казались все самодостаточными людьми.

Они рулят самой крутой общественной организацией на Земле, 4 млрд у экранов телевизоров никто не собирает. Бах как лидер за это отвечает.

Я играл во время холодной войны, уезжал в Америку, где меня не ждал никто с распростертыми объятиями. И спорт преодолел эти разногласия, у меня куча друзей по миру, и все мне дал хоккей.

На них другая ответственность – они сожгли мосты, и неизвестно, какие другие они собираются строить», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Фетисов о словах Баха про политизацию спорта: «Ты что нам сказки рассказываешь? Тебя сегодня кто‑то за одно место дергает?»

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

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43 комментария

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David Rigert
от Фетисова уже воняет. хочешь участвовать в Олимпиаде - прекрати воевать на чужой территории. хочешь смотреть - попроси матч, чтобы включили.
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sintenced
А я хочу, чтоб Фетисов и подобная ему нечисть исчезла навсегда. Они попирают мои права.
+73
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Ярик01
"уезжал в Америку"- ты фактически убежал туда, имея воинское звание и под присягой, и в биографии гордился как Язова (министра обороны) посылал.
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Mechel**
Слава, зачем тебе это? Почему истеришь, как баба? Есть же импортозамещение, расцвет внутренних соревнований и новые восточные друзья.
+42
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David Rigert
Ответ Chilavert
Комментарий удален модератором
нет. стандарты одни.на Израиль, как и на Украину,напали. они защищают своих граждан и свою территорию.
+34
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Всё знаю
Вчера Фетисов был на спартак-динамо.
Вместе с фазелем.
Получили жидкие аплодисменты.
Как говорил системный классик с самолётными ногами - народ не обманешь.
+23
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Cruel Snake
Тот кто попирает права других, начал плакать о себе. Такое бывает
+23
-4
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Fat Boy
Слово Истерика пишется короче.
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Michael1969
Ответ Cruel Snake
Тот кто попирает права других, начал плакать о себе. Такое бывает
Ага, как мелкая шпана - "я свои права знаю, у тебя нет ничего против меня, гражданин начальник"
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Bartez1986
Эталонный демагог
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Михаил Борисенок
А что бы его страна воевать перестала он не хочет?
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Дмитрий Рабко
Я хочу, хочу, хочу !!!!!!
Ну прямо как я в четыре годика в магазине "Детский мир".
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Дмитрий Рабко
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Чем лезть на т.н. Кремлём "новые территории" сначала надо разобраться на своих и наконец провести границу между Чечнёй и Ингушетией. А то уже четвёртый десяток лет прошёл как возятся.
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Сергей
Ну ты заплачь ещё
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Маргарита Михайловна
Как убедительно играет. Артист!
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Владимир Боргер
Нет у тебя такого права, нигде оно не прописано. В твоей голове одной. А вот свобода слова в Конституции нашей оно прописано и нарушается в нашей же стране регулярно
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Renki
Тот самый Томас Бах, которого сапогами попирают из Вселенной?
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Data Architector
Просто спецоперация по деолимпизации России... Ничего личного...
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Сергей
А где Третьяк? Я уже волнуюсь.
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kezmann
Ответ Mechel**
Слава, зачем тебе это? Почему истеришь, как баба? Есть же импортозамещение, расцвет внутренних соревнований и новые восточные друзья.
И братья из Эритреи, просто запретившие спорт и всё)
Братушки🥲🥲🥲
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Andry 72
Лицемер,справедливости ищет.Её в мире нет,Выскажись по поводу,зарплат,особенно депутатских,наших беспристрастных судов,коррупции
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Дмитрий Рабко
Ответ Mechel**
Слава, зачем тебе это? Почему истеришь, как баба? Есть же импортозамещение, расцвет внутренних соревнований и новые восточные друзья.
И один старый и надёжный с запада.
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kost68
Ответ Chilavert
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что такое палестина?
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Девушка Безимени
и все?
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Viks
Фетисов: «Бах попирает все права, в том числе и мои. --- Если бы только Бах...
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Роман Ширин
А я хочу, чтоб моя страна не нападала на соседей!
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Биомеханоид
Ты же не следишь за ним, он тебе абсолютно неинтересен
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Anna Morgan
Белый шум
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starichok77
"На них другая ответственность – они сожгли мосты, и неизвестно, какие другие они собираются строить»,"
... о ком это Слава? а какую кнопку нажимать ему "правильно" подсказали)
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Ekkart
Хочешь, чтоб страна участвовала в Олимпийских играх с флагом и гимном - для начала, не хами.
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Viks
Он попирает все права, в том числе и мои, так как я хочу смотреть Олимпийские игры" --- Смотри. А если хочешь видеть кого-то конкретно, то такого права у тебя нет точно.
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kezmann
Какие права в нашем ГУЛАГЕ?
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dpv
Я тоже много чего хочу. Но ты слава и твой хозяин попираете мои права похлеще всякого Баха.
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Инна1945
Ещё Ленин говорил, не связывайтесь с организациями, в которые входят всякие шейхи и короли. Будут попирать все права. Бах- человек подневольный😁
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rdyabin@icloud.com
Ответ David Rigert
от Фетисова уже воняет. хочешь участвовать в Олимпиаде - прекрати воевать на чужой территории. хочешь смотреть - попроси матч, чтобы включили.
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Chilavert
Ответ David Rigert
от Фетисова уже воняет. хочешь участвовать в Олимпиаде - прекрати воевать на чужой территории. хочешь смотреть - попроси матч, чтобы включили.
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arisstopane
кто не понимает причин отстранения - тот идиот,
а те кто знают эти причины, но делают вид что не в курсах:
те - негодяи!
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Chilavert
Ответ David Rigert
нет. стандарты одни.на Израиль, как и на Украину,напали. они защищают своих граждан и свою территорию.
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Mister Sandman
Ответ David Rigert
от Фетисова уже воняет. хочешь участвовать в Олимпиаде - прекрати воевать на чужой территории. хочешь смотреть - попроси матч, чтобы включили.
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haymaker
Ответ Mister Sandman
Комментарий удален модератором
В чём?
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учись упорно
Проведите суперсерию из 347 матчей с Эритреей. Все обзавидуются
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Виктория Обер
Попирает))) Вот только от него это 666 по счету методичка с одним и тем же ржачным текстом.
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