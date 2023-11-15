Фетисов о КХЛ: «Помним, как выгнали «Спартак» – ограбили молодежку. Мне удалось спасти ЦСКА – спасибо Путину. Должна вернуться «Кузня» – большой бизнес должен сделать все для этого»

Теги Спартак ЦСКА Металлург Нк Вячеслав Фетисов Владимир Путин КХЛ ВХЛ Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мнением о конкуренции в КХЛ.

– Вам нравится нынешняя таблица КХЛ, в которой лидируют «Лада» и «Спартак»? Вы ведь стояли у истоков создания лиги.

– Я создавал ЕАХЛ – Евро‑Азиатскую хоккейную лигу. Но мы потеряли 15 лет развития. У нас хоккей давно был бы другого уровня по качеству.

Непонятно, зачем мы проходили столько терний. Но мы видим сейчас, что выравнивается конкуренция. И в этом как раз весь смысл. Интерес другой.

А мы помним, как из КХЛ взяли и выгнали «Спартак» на ровном месте. Ограбили молодежку, растащили ее. Где эти ребята сейчас? Я особо не слежу, но дали бы им возможность играть.

Мне удалось спасти ЦСКА, который могла постичь та же участь. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что он откликнулся.

Без традиций, без равных возможностей, без соблюдения спортивного принципа, без стратегического планирования и развития сложно иметь перспективу. И неважно, кто президент ИИХФ. Он же не будет за тебя играть.

Мне кажется, надо вкладываться туда, где к хоккею есть интерес. Я считаю, в КХЛ должен вернуться тот же Новокузнецк.

Там исторически очень любят хоккей, там шахтеры и металлурги ждут большую игру. Там за последнее время выросло наибольшее количество наших мегазвезд.

– Но там есть проблема – «Металлургу» не дают играть на обновленном стадионе. Конфликт команды и местных властей.

– Это неправильный посыл. Я не раз общался с губернатором. Мы сейчас открываем академию моего имени в Новокузнецке.

Местные власти ратуют за то, чтобы КХЛ вернулась. Большой бизнес там должен сделать все для этого. А простые болельщики к этому уже готовы.

И я знаю, что там будет собираться полный стадион на каждом матче КХЛ. Это справедливо по отношению к этому региону.

В первую очередь, КХЛ должна вернуть те клубы, которые исторически развивали нашу замечательную игру, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

6 комментариев

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Oleg Olegov
"Мне удалось спасти ЦСКА – спасибо Путину"
Это гениально.
+4
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sed3009
Было бы очень забавно, если Байден начнет спасать "Аризону" от переезда и заставит условные Desert Financial Credit Union спонсировать Койотис.
+3
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+3
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mpFreeman
Ранее несколько раз встречал историю, что ЦСКА "спас" Виктор Тихонов, пообщавшись с Путиным. Спас в кавычках, потому что по факту спас не Тихонов, и не Путин, а деньги налогоплательщиков, которыми Путин распоряжается, как своими собственными.
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Заборостроитель
Прочитал первый абзац, и ничего ни понял.
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HockeyMan
Не помню кто выгонял Спартак. По-моему у них просто кончились деньги))
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Machine Head
Ответ HockeyMan
Не помню кто выгонял Спартак. По-моему у них просто кончились деньги))
Банк закрыли . Финансирование закончилось мгновенно. Многие игроки в этом банке держали свои счета. Все потеряли. Несколько человек болельщиков Спартака давали деньги наличными , покупали клюшки . Потом продали в СКА 10 человек и частично погасили долги по зарплате . Это было еще в 2014 году.. Фетисов правду говорит.
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