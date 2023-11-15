Фетисов о словах Баха про политизацию спорта: «Ты что нам сказки рассказываешь? Тебя сегодня кто‑то за одно место дергает?»

Вячеслав Фетисов иронично ответил на слова Томаса Баха о политизации спорта.

– Как относиться к последним словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что спорт должен быть вне политики? Может, сборная России будет выступать на Олимпиаде в Париже?

– Я не знаю, как она будет выступать, там же надо отбор пройти. Но Баха для меня не существует. Я его хорошо знаю, мы много что вместе делали, общались, в том числе по продвижению нашей заявки на Олимпиаду в Сочи.

Блин, ты же спортсмен, олимпийский чемпион! И чего ты нам сказки рассказываешь в это турбулентное время, когда как раз олимпизм мог сохранить надежду на будущее? То, что в олимпийскую деревню можно попасть только по спортивному принципу, без всякой команды беженцев и изменения столетних традиций. Ты что нам сказки рассказываешь? Тебя сегодня кто‑то за одно место дергает? Это ужасно!

Бах – такой же как Тардиф, но на более высоком уровне. Я вот думаю, а что бы сделал Самаранч в этой ситуации? Человек, который имеет принципы и понимает важность спорта. И я не знаю, что тут теперь делать Баху. Один конфликт, второй, третий… Ты что будешь рассказывать всем? А почему наши спортсмены страдают? В чем они виноваты?

Люди, которые мечтали стать частью той системы, которую ты возглавляешь. Мировое сообщество доверило тебе соблюдение всех принципов олимпизма. Что ты будешь рассказывать тем, кто не сможет попасть на Олимпиаду не потому, что они хуже всех, а потому, что им это запретил Томас Бах, олимпийский чемпион? Ну что с ним разговаривать? Бессмысленно, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.