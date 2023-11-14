Тамбиев о 0:3 от «Автомобилиста»: «С нулем голов как можно выиграть? Счет на табло. Ребята работали, но исполнительское мастерство оставляет желать лучшего»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Автомобилиста».

Команда из Владивостока потерпела поражение со счетом 0:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– С нулем голов как можно выиграть? Счет на табло. Старались, боролись. Соперник большинство реализовал, наказал нас за ошибку в третьем периоде – выход три в один классически исполнили. Ребята работали, но исполнительское мастерство оставляет желать лучшего.

– Серия получилась длинная, сложная, напряженная для команды. Что вы можете хорошего отметить по итогам серии?

– Хорошая победа над «Локомотивом», хорошая игра с « ». Из четырех игр две получились неплохие. Чтобы выдерживать такую серию через день, нужно исполнительское мастерство игроков, реализация большинства и тех моментов, которые ребята создают. А мы немного в завершающей стадии передерживаем или пас неточный отдаем.

Здесь долго думать не дают, надо реализовывать те моменты, которые создаются. Сегодня в третьем периоде направлялись вскопать пятак соперника, но всего один бросок был. Мелочи и нюансы решают.

– В чем причина настолько разной по содержанию игры, когда не узнаешь команду, что она так хорошо играет, а потом не узнаешь, что она так плохо играет?

– Тяжело ответить на ваш вопрос. Я знаю причины. Стараемся, направляем. Сегодня разбирали меньшинство соперника, но не все сегодня получилось. Два большинства подряд мы не реализовываем сегодня, а с «Локомотивом» реализовали. Пока нет стабильности, мы как на американских горках. Есть хорошие моменты, есть негативные, – сказал .