Заварухин о 3:0 с «Адмиралом»: «Поздравляю всю команду с хорошей игрой, а Аликина – с сухарем. Это такая командная победа»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Адмирал Евгений Аликин Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Адмиралом».

Команда из Екатеринбурга одержала победу со счетом 3:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Тяжелое начало матча было сегодня. Для нас это четвертая игра на выезде на Дальнем Востоке. Тяжело входили. Но здорово, что блокировали броски и вратарь нас держал в игре. 9 блокированных бросков за первый период и 26 – за игру. Это победная игра.

Забили гол в большинстве, и, конечно же, бригады меньшинства сегодня выстояли, здорово сыграли. Плюс, Женя Аликин – поздравляю его с сухарем! Поздравляю всю команду с хорошей игрой. По заданию сыграли. Считаю, что это такая командная победа», – сказал Заварухин

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2 комментария

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Саня ЕКБ
и с удалениями, а-то только начали играть уже 2 удаления заработали
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heivani
Ещё бы как-то наладить игру в большинстве.Негоже быть 19й в лиге по этому важнейшему показателю классной команды ,по мнению многих.Ведь в недалёком прошлом были одними из лучших.
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