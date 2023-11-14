Заварухин о 3:0 с «Адмиралом»: «Поздравляю всю команду с хорошей игрой, а Аликина – с сухарем. Это такая командная победа»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Адмиралом».

Команда из Екатеринбурга одержала победу со счетом 3:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Тяжелое начало матча было сегодня. Для нас это четвертая игра на выезде на Дальнем Востоке. Тяжело входили. Но здорово, что блокировали броски и вратарь нас держал в игре. 9 блокированных бросков за первый период и 26 – за игру. Это победная игра.

Забили гол в большинстве, и, конечно же, бригады меньшинства сегодня выстояли, здорово сыграли. Плюс, Женя Аликин – поздравляю его с сухарем! Поздравляю всю команду с хорошей игрой. По заданию сыграли. Считаю, что это такая командная победа», – сказал .