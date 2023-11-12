Форвард «Автомобилиста» Макеев о 4:3 с «Адмиралом»: «По уральскому времени играли очень рано, в 12:00. Надо было проснуться, чтобы показывать свою игру»

Теги Автомобилист КХЛ Стефан Да Коста Алексей Макеев Адмирал Брукс Мэйсек Хоккей

Алексей Макеев объяснил проблемы «Автомобилиста» в матче с «Адмиралом» (4:3 Б).

– Тяжелая игра, по уральскому времени играли очень рано, в 12:00. Надо было проснуться, чтобы показывать свою игру, тяжело входили в матч, поэтому до конца интрига сохранялась.

– С чем связаны удачные матчи против дальневосточных команд?

– Без понятия, была обычная игра, обычный соперник, определенно не настраиваюсь на них.

– Как вам частая смена партнеров по звену?

– Вторую игру выхожу с Да Костой и Мэйсеком, мастеровитые ребята, очень приятно с ними играть, знаешь, когда ты получишь шайбу, знаешь, куда ее дать, они ищут свободное пространство на льду, получаешь от этого удовольствие.

– Сломали тенденцию проигрывать по буллитам?

– Дай бог, чтобы сломали, это придаст уверенность, – сказал нападающий «Автомобилиста».

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1 комментарий

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oldgordon
До какого же времени вы спите? Обычно в 12 часов дня нормальные люди уже бодрствуют, а у команды сонтренаж, поэтому так и играете.
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