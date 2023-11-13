Кожевников об «Адмирале»: «Тамбиев перевел стрелки на менеджера, убрал его. Ни одному российскому тренеру такого беспредела в КХЛ не позволят»

Теги Авангард Витязь Дмитрий Рябыкин Вадим Аверкин КХЛ Александр Кожевников Леонид Тамбиев Адмирал Алексей Ан Хоккей

Александр Кожевников вновь раскритиковал главного тренера «Адмирала».

У клуба из Владивостока 12 поражений в 14 последних матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ. Команда идет последней в таблице Восточной конференции. 

– Меня удивляет то, что в России у ваших коллег в любимчиках по-прежнему ходит главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Все сказал о бесперспективности курса этого тренера еще в прошлом сезоне, когда вы рекламировали его антихоккей. Со мной многие спорили – и, считаю, оказались неправы.

Мало того, что «Адмирал» завалил эту осень – последнее место в КХЛ, титул худшей домашней командой, чего именно на Дальнем Востоке никогда не было. Так Тамбиев еще произвел дворцовый переворот, о котором я месяц назад предупреждал. Защитился от провального результата, перевел стрелки на менеджера Аверкина, убрал его.

Честно говоря, смешно. Ни одному российскому тренеру такого беспредела в КХЛ не позволят. Здесь самый свежий пример – Дмитрий Рябыкин, которого прошлой осенью менеджеры «Авангарда» приговорили на 12-матчевом выезде. Ему не позволили и тысячной доли того, что сегодня позволяют Тамбиеву во Владивостоке.

Многие после такого сломались бы, но не Рябыкин – как он преобразил «Витязь» в последние недели! Балашиха как раз обогнала Владивосток и ушла с последнего места. А Тамбиев тем временем, несмотря на последнее место, купается в теплой ванне. И все молчат... 

– Кто виноват в дальневосточной ситуации?

– Вспоминаю, как прошлой весной на пресс-конференции руководитель «Адмирала» Ан нападал на меня. Думаю, сегодня у этого человека, который только знакомится с подноготной хоккея, совсем другое мнение. Наверное, он начинает догадываться, что у Тамбиева и его стиля – хоккейного и человеческого – нет перспективы.

Но меня удивило интервью Аверкина. Молодой и наивный менеджер в нем всех хвалил. Видимо, так и не понял, как цинично его убрали. И взяли на его место старого знакомого Тамбиева по казахстанским делам. И смех, и грех! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

4 комментария

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Ыжык
Ротенбергу позволяют. Или он финн?
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Machine Head
Ну Кожевников дает , просто жжет напалмом . А в СКА вообще есть генеральный менеджер? Или там Роман Борисович один в нескольких ипостасях ? О каком - то беспределе говорит. Постоянные нападки Кожевникова на Тамбиева это что-то не нормальное . Зато как нахваливает СКА , что читать тошно . .
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DrDro
Если Тамбиев и Хартли объединятся в одном клубе, то зад Кожевникова так сдетонирует, что все мировые лидеры призовут сложить оружие и жить в мире, чтоб сохранить остатки человечества на земле..
+3
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Руслан Х
Ответ Ыжык
Ротенбергу позволяют. Или он финн?
Он то и позволяет.И да он — финн.🤷🏻‍♂️
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