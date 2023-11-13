Кожевников об «Адмирале»: «Тамбиев перевел стрелки на менеджера, убрал его. Ни одному российскому тренеру такого беспредела в КХЛ не позволят»

Александр Кожевников вновь раскритиковал главного тренера «Адмирала».

У клуба из Владивостока 12 поражений в 14 последних матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ. Команда идет последней в таблице Восточной конференции.

– Меня удивляет то, что в России у ваших коллег в любимчиках по-прежнему ходит главный тренер «Адмирала» . Все сказал о бесперспективности курса этого тренера еще в прошлом сезоне, когда вы рекламировали его антихоккей. Со мной многие спорили – и, считаю, оказались неправы.

Мало того, что «Адмирал» завалил эту осень – последнее место в КХЛ, титул худшей домашней командой, чего именно на Дальнем Востоке никогда не было. Так Тамбиев еще произвел дворцовый переворот, о котором я месяц назад предупреждал. Защитился от провального результата, перевел стрелки на менеджера Аверкина, убрал его.

Честно говоря, смешно. Ни одному российскому тренеру такого беспредела в КХЛ не позволят. Здесь самый свежий пример – , которого прошлой осенью менеджеры « » приговорили на 12-матчевом выезде. Ему не позволили и тысячной доли того, что сегодня позволяют Тамбиеву во Владивостоке.

Многие после такого сломались бы, но не Рябыкин – как он преобразил « » в последние недели! Балашиха как раз обогнала Владивосток и ушла с последнего места. А Тамбиев тем временем, несмотря на последнее место, купается в теплой ванне. И все молчат...

– Кто виноват в дальневосточной ситуации?

– Вспоминаю, как прошлой весной на пресс-конференции руководитель « » Ан нападал на меня. Думаю, сегодня у этого человека, который только знакомится с подноготной хоккея, совсем другое мнение. Наверное, он начинает догадываться, что у Тамбиева и его стиля – хоккейного и человеческого – нет перспективы.

Но меня удивило интервью Аверкина. Молодой и наивный менеджер в нем всех хвалил. Видимо, так и не понял, как цинично его убрали. И взяли на его место старого знакомого Тамбиева по казахстанским делам. И смех, и грех! – сказал двукратный олимпийский чемпион.