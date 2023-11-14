«Почему у нас победители Кубка Гагарина не встречаются с президентом, как в НХЛ? Путин сам играет, для игроков это был бы памятный момент на всю жизнь». Экс-защитник «Сочи» Щитов о КХЛ
Никита Щитов предложил чествовать обладателей Кубка Гагарина в Кремле.
«Почему у нас команда-победитель Кубка Гагарина не встречается с президентом, как в НХЛ? Было бы здорово такую встречу проводить, не знаю, почему такого не происходит так, как в США. У нас хоккей – массовый вид спорта. Играть в КХЛ – уже большое достижение, а стать обладателем Кубка Гагарина дано не каждому. Это колоссальное событие на всю жизнь, кто-то вообще чемпионом не становится.
Было бы здорово чествовать чемпионов у президента, хотя бы на короткое время. Путин сам в хоккей играет, для игроков это был бы памятный момент на всю жизнь. Возможно, до нашего президента никто не доводил это предложение», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
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