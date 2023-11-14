«Почему у нас победители Кубка Гагарина не встречаются с президентом, как в НХЛ? Путин сам играет, для игроков это был бы памятный момент на всю жизнь». Экс-защитник «Сочи» Щитов о КХЛ

Теги Никита Щитов Владимир Путин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Никита Щитов предложил чествовать обладателей Кубка Гагарина в Кремле.

«Почему у нас команда-победитель Кубка Гагарина не встречается с президентом, как в НХЛ? Было бы здорово такую встречу проводить, не знаю, почему такого не происходит так, как в США. У нас хоккей – массовый вид спорта. Играть в КХЛ – уже большое достижение, а стать обладателем Кубка Гагарина дано не каждому. Это колоссальное событие на всю жизнь, кто-то вообще чемпионом не становится.

Было бы здорово чествовать чемпионов у президента, хотя бы на короткое время. Путин сам в хоккей играет, для игроков это был бы памятный момент на всю жизнь. Возможно, до нашего президента никто не доводил это предложение», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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11 комментариев

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Молодец
ага сидеть 2 недели на карантине перед этим
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scumback
Потому что спорт в России вне политики. Такие вещи знать надо.
+4
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Евгений Иваненков
Ответ MTZ_2022
Пожмешь руку Путину - попадешь под санкции..
и в рай)))
+3
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sergey2022
Нельзя как обезьянам все копировать, свои мозги надо иметь((
+6
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+1
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Мерседес-Бендзь
Все верно. ЦСКА был бы не против встретиться с Байденом.
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Башмак Нирванов
Ответ очевиден - у клуба нет перерыва на 2 недели, чтоб мог карантин отсидеть.
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Антон Некрасов
если бы ротенберг выграл кг , то по любому засветился с президентом ! но надеюсь , этому не бывать, как он там говорит , народ все видит , систему всю его , о которой не смог даже слова сказать,т.к.это все пафос и бред был...зато сколько раз мы слышали про систему до того самого интервью...клоун неимоверный
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Руслан Х
Ответ Евгений Иваненков
и в рай)))
Одно другого не исключает.🤔
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