Никита Щитов: «Салавату» пока не по силам сыграть в финале Востока. Нет ярко атакующего защитника, все какие-то домоседы, будет сложно»
Никита Щитов оценил шансы «Салавата Юлаева» выйти в финал Востока.
«Мне кажется, что пока «Салавату» не по силам сыграть в финале Востока в новом сезоне КХЛ. Очень тяжело будет это сделать.
За финал будут конкурировать «Ак Барс», «Металлург», «Трактор». Остальные команды примерно на одном уровне. В принципе, многие подравнялись, но чуть больше выделяется эта троица. «Металлург» остается сильным, несмотря на то, что ключевые хоккеисты покинули команду.
Импонирует тренерская работа Разина. Смотрел, как они играли на турнире в Уфе. Видно уже, по какой схеме они играть будут. По предсезонке мне эта команда очень понравилась.
Уфа не впечатлила. Игроки пока притираются. Нет ярко атакующего защитника, все какие-то домоседы. Важно иметь защитников, кто может помогать в атаке. Новый коллектив, сложно будет претендовать на финал.
Нужно пройти первый раунд, потому что в прошлом сезоне на этой стадии уже вылетели. Но это только мое предположение, посмотрим, что будет после 15 игр регулярки», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.
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