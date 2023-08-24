Никита Щитов: «Салавату» пока не по силам сыграть в финале Востока. Нет ярко атакующего защитника, все какие-то домоседы, будет сложно»

Никита Щитов оценил шансы «Салавата Юлаева» выйти в финал Востока.

«Мне кажется, что пока « » не по силам сыграть в финале Востока в новом сезоне КХЛ. Очень тяжело будет это сделать.

За финал будут конкурировать « », «Металлург», « ». Остальные команды примерно на одном уровне. В принципе, многие подравнялись, но чуть больше выделяется эта троица. « » остается сильным, несмотря на то, что ключевые хоккеисты покинули команду.

Импонирует тренерская работа . Смотрел, как они играли на турнире в Уфе. Видно уже, по какой схеме они играть будут. По предсезонке мне эта команда очень понравилась.

Уфа не впечатлила. Игроки пока притираются. Нет ярко атакующего защитника, все какие-то домоседы. Важно иметь защитников, кто может помогать в атаке. Новый коллектив, сложно будет претендовать на финал.

Нужно пройти первый раунд, потому что в прошлом сезоне на этой стадии уже вылетели. Но это только мое предположение, посмотрим, что будет после 15 игр регулярки», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.