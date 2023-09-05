Никита Щитов: «Ак Барс» – главный претендент на Кубок Гагарина. Казанцы играют в агрессивный хоккей, там собраны мастера»

Никита Щитов считает «Ак Барс» главным претендентом на Кубок Гагарина.

«Старт КХЛ приятные впечатления производит – интересный и динамичный хоккей.

Стал ли быстрее хоккей из-за нововведений? Не скажу, что серьезно что-то поменялось. Нововведение с большинством нравится. То, что нельзя находиться за воротами больше трех секунд, удалось быстро решить. Теперь защитники находятся перед своими воротами.

Какие команды нравятся по движению по первым играм? Мне нравится игра « ». Там собраны мастера. Свой опыт они передают молодым хоккеистам. Казанцы играют в агрессивный хоккей, и матч с «Трактором» они перевернули.

Понравилось, что до конца доигрывает. Даже за восемь секунд до конца игры нацелен на ворота. Показывает всем хороший пример.

Считаю, что «Ак Барс» – главный претендент на », – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.