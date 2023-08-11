Никита Щитов: «Евгений Свечников обладает солидным международным опытом, он украсит КХЛ. «Ак Барс» собирает мощную команду»

Теги Ак Барс Никита Щитов Зинэтула Билялетдинов НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Евгений Свечников Хоккей

Никита Щитов высказался о переходе Евгения Свечникова в «Ак Барс».

«Считаю, что это отличный шаг. Свечников – хороший игрок. Он проявил себя в НХЛ и усилит Казань благодаря своему опыту. Евгений попадет в хорошие тренерские руки Зинэтулы Билялетдинова.

Свечников обладает солидным международным опытом, он выступал в НХЛ и низших североамериканских лигах. Это замечательно, что хороший и перспективный игрок возвращается в наш чемпионат. Он украсит его и заиграет по-другому. Возможно, со временем Свечников вернется в НХЛ.

Здорово, что Казань собирает сейчас достаточно мощную команду. Они делают то, что будет приковывать внимание болельщиков по всей стране. Уверен, что эта команда будет собирать аншлаги в других городах. У нас не так много мастеровитых команд.

Стоит отметить, что «Ак Барс» здорово поработал на рынке. Он является одним из главных претендентов на Кубок Гагарина», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.

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