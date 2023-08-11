Никита Щитов: «Евгений Свечников обладает солидным международным опытом, он украсит КХЛ. «Ак Барс» собирает мощную команду»

Никита Щитов высказался о переходе Евгения Свечникова в «Ак Барс».

«Считаю, что это отличный шаг. Свечников – хороший игрок. Он проявил себя в НХЛ и усилит Казань благодаря своему опыту. Евгений попадет в хорошие тренерские руки Зинэтулы Билялетдинова.

Свечников обладает солидным международным опытом, он выступал в НХЛ и низших североамериканских лигах. Это замечательно, что хороший и перспективный игрок возвращается в наш чемпионат. Он украсит его и заиграет по-другому. Возможно, со временем Свечников вернется в НХЛ.

Здорово, что Казань собирает сейчас достаточно мощную команду. Они делают то, что будет приковывать внимание болельщиков по всей стране. Уверен, что эта команда будет собирать аншлаги в других городах. У нас не так много мастеровитых команд.

Стоит отметить, что «Ак Барс» здорово поработал на рынке. Он является одним из главных претендентов на Кубок Гагарина», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.