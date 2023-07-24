Щитов о том, сможет ли СКА выиграть Кубок Гагарина при Ротенберге: «Мало топ-клубов претендуют на кубок. Это возможно, если сохранять команду и точечно усиливаться»
Никита Щитов ответил на вопрос о шансах СКА выиграть Кубок Гагарина.
Ранее петербургский клуб подписал новый контракт с главным тренером Романом Ротенбергом на пять лет.
– Как вы думаете, за пять лет под его руководством СКА сможет выиграть Кубок Гагарина?
– За пять лет все возможно. Надо смотреть, как СКА будет дальше комплектовать свой состав.
Есть станут сохранять команду и только точечно усиливаться, то это возможно.
У СКА есть все ресурсы для этого. Сейчас мало топ-клубов, которые претендуют на Кубок Гагарина, – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов.
Не верит.
Пошёл на попятную.