Щитов о том, сможет ли СКА выиграть Кубок Гагарина при Ротенберге: «Мало топ-клубов претендуют на кубок. Это возможно, если сохранять команду и точечно усиливаться»

Теги СКА Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Никита Щитов ответил на вопрос о шансах СКА выиграть Кубок Гагарина.

Ранее петербургский клуб подписал новый контракт с главным тренером Романом Ротенбергом на пять лет.

– Как вы думаете, за пять лет под его руководством СКА сможет выиграть Кубок Гагарина?

– За пять лет все возможно. Надо смотреть, как СКА будет дальше комплектовать свой состав.

Есть станут сохранять команду и только точечно усиливаться, то это возможно.

У СКА есть все ресурсы для этого. Сейчас мало топ-клубов, которые претендуют на Кубок Гагарина, – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов.

3 комментария

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rrvin
Слабак!
Не верит.
Пошёл на попятную.
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Strannix
Ответ rrvin
Слабак! Не верит. Пошёл на попятную.
Так он и не говорил, что ска не применно кубок возьмет
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