Щитов о том, сможет ли СКА выиграть Кубок Гагарина при Ротенберге: «Мало топ-клубов претендуют на кубок. Это возможно, если сохранять команду и точечно усиливаться»

Никита Щитов ответил на вопрос о шансах СКА выиграть Кубок Гагарина.

Ранее петербургский клуб подписал новый контракт с главным тренером Романом Ротенбергом на пять лет.

– Как вы думаете, за пять лет под его руководством СКА сможет выиграть Кубок Гагарина?

– За пять лет все возможно. Надо смотреть, как СКА будет дальше комплектовать свой состав.

Есть станут сохранять команду и только точечно усиливаться, то это возможно.

У СКА есть все ресурсы для этого. Сейчас мало топ-клубов, которые претендуют на Кубок Гагарина, – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов.