Колби Уильямс: «ЦСКА был просто невероятен в последние два года. Постараюсь помочь команде»

Теги ЦСКА КХЛ Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс высказался о переходе в ЦСКА.

Московский клуб выменял Уильямса у «Адмирала».

«Игра с «Нефтехимиком» получилась хорошей. Не так много голов, правда. Правда, я тренировался в зале во время стартового периода, поэтому пропустил первый гол. Но зато увидел шайбы ЦСКА. Это главное.

Я прилетел в Москву в субботу, в полдень. Пришлось немного потерпеть смену часовых поясов, но сейчас я в порядке. Сегодня вот в первый раз покатался. С «Адмиралом» я достаточно много летал, поэтому привык к таким поездкам. Обычно адаптация занимает несколько дней, сейчас же все хорошо.

Конечно, это ужасно – постоянно так летать. Когда я играл в «Адмирале», по выходным старался больше спать. Мне не хотелось больше ничего делать. Казалось, что я постоянно пребываю в каком-то негативе.

С кем я буду играть в ЦСКА? Это зависит от тренера. ЦСКА – отличная команда, в последние два года она просто невероятна. Постараюсь помочь ей», – сказал защитник. 

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1 комментарий

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Зелёный рубероид
Ну, удачи, чего уж там
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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