Леонтьев о поражении от ЦСКА: «Нефтехимик» на одно очко наиграл. Второй сезон подряд проваливаются вратари – надо было действовать быстро»
Олег Леонтьев высказался о поражении от ЦСКА.
«Нефтехимик» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Результат отрицательный, игра боевая. Все три гола мы забили, два в свои, один – в чужие.
Хотелось бы увезти с этой поездки большего. Как говорится, на одно очко мы здесь наиграли, но результат на табло. Готовимся к домашней серии.
– Второй сезон подряд плохо начинаем, а потом разгоняемся?
– Да, надо все варианты и проблемы решать быстро, молниеносно, тогда будет результат.
Если ты видишь, что в какой-то линии у тебя провал, в защите, нападении или вратарской линии, нужно сразу реагировать.
Так получается, что два сезона у нас подряд вратарская линия проваливается.
Надо было действовать быстро, если ты проваливаешь сезон. Поэтому нашли Долганова, который в этом сезоне очень здорово нам помогает.
Есть Тихомиров, которого мы не списываем ни в коем случае. Есть Николаев.
Еще будем укрепляться, хорошие игроки всегда нужны, что в нападении, что в защите, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
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