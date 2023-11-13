Леонтьев о поражении от ЦСКА: «Нефтехимик» на одно очко наиграл. Второй сезон подряд проваливаются вратари – надо было действовать быстро»

Олег Леонтьев высказался о поражении от ЦСКА.

«Нефтехимик» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Результат отрицательный, игра боевая. Все три гола мы забили, два в свои, один – в чужие.

Хотелось бы увезти с этой поездки большего. Как говорится, на одно очко мы здесь наиграли, но результат на табло. Готовимся к домашней серии.

– Второй сезон подряд плохо начинаем, а потом разгоняемся?

– Да, надо все варианты и проблемы решать быстро, молниеносно, тогда будет результат.

Если ты видишь, что в какой-то линии у тебя провал, в защите, нападении или вратарской линии, нужно сразу реагировать.

Так получается, что два сезона у нас подряд вратарская линия проваливается.

Надо было действовать быстро, если ты проваливаешь сезон. Поэтому нашли Долганова, который в этом сезоне очень здорово нам помогает.

Есть Тихомиров, которого мы не списываем ни в коем случае. Есть Николаев.

Еще будем укрепляться, хорошие игроки всегда нужны, что в нападении, что в защите, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.