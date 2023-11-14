Юрзинов о КХЛ: «Мне нравится чемпионат. Почти все команды разные, со своим стилем – это говорит о хорошем уровне лиги»

Владимир Юрзинов считает, что в нынешней КХЛ почти все команды имеют свой стиль.

– Вам нравится «список 52», опубликованный вчера сборной России 25?

– Давайте начнем с того, что мне нравится чемпионат КХЛ. Лет двадцать назад кто-то жаловался, что у нас все команды на одно лицо, все работают на льду. Так вот в нынешнем сезоне почти все команды разные, со своим стилем – от «Торпедо» до «Спартака», от СКА до ЦСКА, от «Магнитки» до «Лады». Это говорит о хорошей конкуренции в лиге – и ее хорошем уровне.

Чем выше уровень КХЛ – тем сильнее конкуренция в сборной России, это аксиома. Мне нравится новый формат команды – представлены 15 клубов, собрана лучшая молодежь страны, ее больше пяти десятков.

Ставка на молодежь – самая благодарная, – сказал бывший тренер сборной СССР, занимающий должность члена совета директоров СКА.