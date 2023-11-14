Юрзинов о КХЛ: «Мне нравится чемпионат. Почти все команды разные, со своим стилем – это говорит о хорошем уровне лиги»

Теги Металлург Мг ЦСКА Лада СКА Спартак Торпедо Владимир Юрзинов КХЛ сборная России U25 Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что в нынешней КХЛ почти все команды имеют свой стиль.

– Вам нравится «список 52», опубликованный вчера сборной России 25?

– Давайте начнем с того, что мне нравится чемпионат КХЛ. Лет двадцать назад кто-то жаловался, что у нас все команды на одно лицо, все работают на льду. Так вот в нынешнем сезоне почти все команды разные, со своим стилем – от «Торпедо» до «Спартака», от СКА до ЦСКА, от «Магнитки» до «Лады». Это говорит о хорошей конкуренции в лиге – и ее хорошем уровне.

Чем выше уровень КХЛ – тем сильнее конкуренция в сборной России, это аксиома. Мне нравится новый формат команды – представлены 15 клубов, собрана лучшая молодежь страны, ее больше пяти десятков.

Ставка на молодежь – самая благодарная, – сказал бывший тренер сборной СССР, занимающий должность члена совета директоров СКА. 

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4 комментария

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paster_bibo
У нас хороший чемпионат, интересный. Единственное если бы некоторым восьмисотникам прищемили бы усы лапы и хвост чтобы они не смогли обирать хотя бы для начала по ходу сезона другие клубы. Да и прикрыть институт "фарм" клубов внутри лиги. То чемпионат был бы пушечкой.
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newyork13
Но финал будет все равно сыца - цыса🤷🏻‍♂️
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Machine Head
Дааа, с молодежью там работают великолепно. И сколько же своих воспитанников в основной команде СКА , Владимир Владимирович коренной динамовец не сказал , как и ни слова не сказал про Динамо . Немного из теории заговоров . Роман Борисович любит всех поздравлять по разным поводам , праздникам и юбилеям . И только Динамо не поздравил со 100- летием(может я пропустил, конечно). Вот и Юрзинов обходит Динамо стороной . Что это ? Я думаю большие комплексы в руководстве коллектива перед ХК Динамо и то не у всех . У Александра Ивановича точно никаких комплексов нет. Неслучайно в созданной команде Мелведевым А.И. Газпромэкспорт тренер Игорь Константинович Самочернов - динамовец до мозга и костей , легенда Динамо. Хотят быть равными ЦСКА. Равные по деньгам , безусловно. Далее сравнения неуместны . И даже до регалий Динамо это целый Млечный Путь.
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