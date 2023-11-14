Мамин о домашней серии ЦСКА: «Три игры проиграли — уже плохо оцениваю. Надо сделать все, чтобы обыграть «Амур», и с позитивом поехать на выездную серию»
Максим Мамин высказался после матча с «Нефтехимиком» (2:1).
— Не очень хорошо начали матч, но в принципе здорово, что смогли во втором периоде довести свои моменты до заброшенных шайб. В целом можно сказать, что сыграли правильно.
— В последних матчах вы очень заметны на площадке, взять ту же игру с «Авангардом». Изменили что-то в своей игре?
— Кардинально ничего не менял. Просто ситуация не самая оптимистичная в команде, идем в середине таблицы. Поэтому сейчас все стараются вложить дополнительные силы в каждый матч.
— Какой отрезок, на ваш взгляд, был лучшим в сегодняшнем матче?
— Я думаю, концовка второго периода, когда забросили шайбу.
— Сегодня была другая игра со стороны ЦСКА начиная со второго периода. Что изменили в подходе?
— Есть определенные корректировки, но это уже внутренняя кухня, не могу раскрыть какие-то детали.
— Домашняя серия из 5 матчей почти подходит к концу. Как можете оценить ее?
— Три игры проиграли до этого — уже плохо оцениваю. Надо сделать все, чтобы обыграть «Амур», и дальше, с позитивом, поехать на выездную серию, – сказал нападающий ЦСКА.
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