Мамин о домашней серии ЦСКА: «Три игры проиграли — уже плохо оцениваю. Надо сделать все, чтобы обыграть «Амур», и с позитивом поехать на выездную серию»

Теги ЦСКА Нефтехимик Амур КХЛ Максим Мамин Хоккей

Максим Мамин высказался после матча с «Нефтехимиком» (2:1).

— Не очень хорошо начали матч, но в принципе здорово, что смогли во втором периоде довести свои моменты до заброшенных шайб. В целом можно сказать, что сыграли правильно.

 — В последних матчах вы очень заметны на площадке, взять ту же игру с «Авангардом». Изменили что-то в своей игре?

 — Кардинально ничего не менял. Просто ситуация не самая оптимистичная в команде, идем в середине таблицы. Поэтому сейчас все стараются вложить дополнительные силы в каждый матч.

 — Какой отрезок, на ваш взгляд, был лучшим в сегодняшнем матче?

 — Я думаю, концовка второго периода, когда забросили шайбу.

 — Сегодня была другая игра со стороны ЦСКА начиная со второго периода. Что изменили в подходе?

 — Есть определенные корректировки, но это уже внутренняя кухня, не могу раскрыть какие-то детали.

 — Домашняя серия из 5 матчей почти подходит к концу. Как можете оценить ее?

 — Три игры проиграли до этого — уже плохо оцениваю. Надо сделать все, чтобы обыграть «Амур», и дальше, с позитивом, поехать на выездную серию, – сказал нападающий ЦСКА.

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