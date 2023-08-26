Ларионов о независимости КХЛ: «Речь не идет о конфронтации с ИИХФ. Мы просто должны перейти на режим НХЛ»

Игорь Ларионов объяснил, почему КХЛ должна стать независимой от ИИХФ лигой.

«Времена, когда происходят неординарные события, рождают неординарные открытия. Мы ничего не открываем. Мы должны делать вещи, которые правильно должны быть решены.

Речь не идет о какой-то конфронтации с ИИХФ. Мы должны просто перейти на режим НХЛ и быть независимыми. ФХР и ИИХФ – да ради бога, вы решайте там чемпионаты мира, юношеские, юниорские, женские турниры и так далее. Но КХЛ должна быть независимой. Мы можем иметь диалог, но не можем играть под диктовку той организации. Не потому что они нас запретили, а потому, что это неправильно.

Мы меняем правила игры, но не меняем условия, которым уже 50 лет. Европа – понятно, но мы сделали лигу, которая должна быть второй. Не только по налоговым привилегиям, но еще по качеству.

Сейчас нас отстранили, а мы по-прежнему пытаемся думать, что нас запустят, и мы приедем играть на чемпионат мира. Пусть он будет, вопросов нет. Но игроки получают деньги в клубах. Игроки КХЛ не должны ехать на сбор за 1,5 месяца, чтобы их «проверяли». Мне как тренеру 68 игр и плей-офф хватает, чтобы увидеть игроков. Смотреть как Конюшков или Коваленко проявит себя с Норвегией или Беларусью – полный абсурд. Я знаю, что это за игроки. Мы такому подходу еще не научились.

Кроме того, за 15-17 лет мы потеряли 30 миллионов долларов, потому что наши мальчишки уехали туда бесплатно (из-за отсутствия трансферного договора между НХЛ и ФХР – прим. Sports.ru). Мы должны найти пути, чтобы напрямую договариваться с НХЛ, как это в футболе происходит. Мы же решили, что мы суперкрутые и наши игроки стоят гораздо дороже, чем шведы и финны. Лучше они? Я не скажу. Но мы должны себя вести таким образом, чтобы нас тоже уважали.

Сейчас Тимченко подтянул Фазеля, начинается какое-то движение. Не знаю, насколько это будет поддержано. Политика вмешалась в спорт, но тут мы должны сами себя уважать, а не хлопать дверью – пошли вы все подальше. Нужен нормальный диалог и правильные решения. Мы должны думать о себе, а не о ком-то», – сказал главный тренер «Торпедо».