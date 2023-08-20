Ларионов о матче с «Кузней»: «В действиях игроков присутствовала расслабленность. Хотели сыграть покрасивее, побаловать зрителей «сказочным» хоккеем»

Игорь Ларионов подвел итоги контрольного матча с новокузнецким «Металлургом».

«Торпедо» одержало победу по буллитам со счетом 3:2.

«Можно под разным углом рассматривать эту игру. Сегодня была первая игра, когда мы вышли оптимальным составом, и, по мнению тренерского штаба, в действиях игроков присутствовал даже не академизм, а небольшая расслабленность. Хотели сыграть покрасивее.

В ситуациях, когда надо было доводить дело до конца, хоккеисты грешили лишними передачами. Но это нормальный процесс. Игроки хотели в последней домашней игре побаловать зрителей «сказочным» хоккеем, который временами получался, а временами нет.

Сегодня был важен не результат, а процесс. Как кто правильно играет, как кто выполняет те элементы, которые мы требуем. После второго периода мы сказали, что игра через длинный пас – это не наше. В этом случае появляются разрывы между нападающими и защитниками. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы быть более компактными. Короткий пас и атака тремя-четырьмя игроками.

Понравилось, что в третьем периоде команда не свалилась на индивидуальные действия и продолжила действовать в комбинационном ключе.

Что касается гола , то мы не склонны забирать индивидуальные качества игроков. Эти качества должны применяться, когда они необходимы. , , другие ребята сегодня хотели сделать из хорошего лучшее. А Коваленко сделал то, что нужно было – и забил хороший гол.

В целом, подводя итоги половины тренировочного кэмпа, можно сказать, что не все плохо. Главное, что все живы и здоровы и получили возможность наиграться. Защитники, похоже, начинают осваиваться при игре в три пары. Сегодня решили выпустить седьмым защитником Арсения Варлакова, но это привело к срыву игрового ритма.

Играть в три пары не так сложно. В НХЛ есть защитники, которые играют более 30 минут за матч. Важно было понять, сможем мы выдержать или нет. И, судя по всему, ребятам нравится играть в три пары.

Почему настолько статично действовали сегодня в большинстве? Этот элемент пока не отработан. Хотя ребята остались по большей части все те же, но мы им напомним, что надо делать при игре в большинстве, а дальше они разберутся.

планировали сегодня выпустить на вторую половину матча, потому что он набирает обороты. Даниил Веряев и сегодня отсутствовали из-за небольших повреждений. Марк Марин пока не готов. Александр Дарьин, Егор Виноградов, Ю Сато – это ближайший резерв, который находится вместе с командой», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.