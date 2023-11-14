Василевский об операции: «Глупая травма, которой можно было избежать. Причиной стал бодибилдинг – я не был умен и нагружал себя слишком сильно»

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Тренировки Хоккей

Андрей Василевский сказал, что операция потребовалась из-за тяжелой тренировки.

В сентябре вратарь «Тампы» успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. Сообщалось, что 29-летний россиянин выбыл на 8-10 недель. 

«Эта проблема была связана не с хоккеем. Скорее, с тренажерным залом. Глупая травма, которой можно было избежать.

Как и в случае с моей первой операцией, которая была 6-7 лет назад, причиной стала тяжелая тренировка. Весь этот бодибилдинг. Я не был умен и нагружал себя слишком сильно», – сказал Василевский. 

Василевский провел первую тренировку с «Тампой» после операции. Команда без него входит в топ-4 самых пропускающих в сезоне НХЛ

Василевский о сезоне: «После 35 игр тело стало меня подводить. Ошибка была в том, что я продолжал доводить себя до предела» 

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3 комментария

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BigPooh - Viktor Baranov
Ответ ABarca777
Я не понимаю, когда у них столько денег, то есть диетолог, личный спортивный тренер, личный парикмахер, повар. Живешь вообще не напрягаясь, т.к. все тебе расписывают и говорят. Только делай. Они еще умудряются травмы получать... Не профессионализм какой-то.
Они не боги, они люди, всё нельзя предусмотреть.
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ABarca777
Я не понимаю, когда у них столько денег, то есть диетолог, личный спортивный тренер, личный парикмахер, повар. Живешь вообще не напрягаясь, т.к. все тебе расписывают и говорят. Только делай. Они еще умудряются травмы получать... Не профессионализм какой-то.
+1
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ABarca777
Ответ BigPooh - Viktor Baranov
Они не боги, они люди, всё нельзя предусмотреть.
Ну да. Кирпич тоже на голову падает. Если ты спортсмен, то живешь по режиму, т.к. основная масса людей работает лет 40, чтобы прокормить себя и сделать пенсию, а они 20, и в детстве как на работе. Поэтому это жизненно-необходимо. И любые тренировки всегда согласовываются с тренером. Никто не будет просто так сам заниматься. Это бред. Профессиональный спорт - это профи специалисты каждый в своей области, если ты к ним не обращаешься, профи не станешь. Он и так в зал ходит в клубе, там свои тренеры есть. Он после игр дома еще занимался???
Это как в контракте большинства спортсменов написано, что если ты футболяр , хоккеист, то заниматься горнолыжкой нельзя, чтобы не получить травму. Так и тут тоже самое. Нарушение регламента.
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