Василевский об операции: «Глупая травма, которой можно было избежать. Причиной стал бодибилдинг – я не был умен и нагружал себя слишком сильно»

Андрей Василевский сказал, что операция потребовалась из-за тяжелой тренировки.

В сентябре вратарь «Тампы» успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. Сообщалось, что 29-летний россиянин выбыл на 8-10 недель.

«Эта проблема была связана не с хоккеем. Скорее, с тренажерным залом. Глупая травма, которой можно было избежать.

Как и в случае с моей первой операцией, которая была 6-7 лет назад, причиной стала тяжелая тренировка. Весь этот бодибилдинг. Я не был умен и нагружал себя слишком сильно», – сказал Василевский.

Василевский провел первую тренировку с «Тампой» после операции. Команда без него входит в топ-4 самых пропускающих в сезоне НХЛ

Василевский о сезоне: «После 35 игр тело стало меня подводить. Ошибка была в том, что я продолжал доводить себя до предела»