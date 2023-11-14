Василевский об операции: «Глупая травма, которой можно было избежать. Причиной стал бодибилдинг – я не был умен и нагружал себя слишком сильно»
Андрей Василевский сказал, что операция потребовалась из-за тяжелой тренировки.
В сентябре вратарь «Тампы» успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. Сообщалось, что 29-летний россиянин выбыл на 8-10 недель.
«Эта проблема была связана не с хоккеем. Скорее, с тренажерным залом. Глупая травма, которой можно было избежать.
Как и в случае с моей первой операцией, которая была 6-7 лет назад, причиной стала тяжелая тренировка. Весь этот бодибилдинг. Я не был умен и нагружал себя слишком сильно», – сказал Василевский.
Василевский провел первую тренировку с «Тампой» после операции. Команда без него входит в топ-4 самых пропускающих в сезоне НХЛ
Василевский о сезоне: «После 35 игр тело стало меня подводить. Ошибка была в том, что я продолжал доводить себя до предела»
Это как в контракте большинства спортсменов написано, что если ты футболяр , хоккеист, то заниматься горнолыжкой нельзя, чтобы не получить травму. Так и тут тоже самое. Нарушение регламента.