Отец Василевского о его операции: «Грыжа стала задевать нерв, приводящий к правой ноге, это очень болезненно. Был консилиум, все сделали профессионально»

Отец Андрея Василевского рассказал об операции, которую перенес вратарь.

В четверг стало известно, что голкипер « » успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника.

Ожидается, что игрок восстановится через 8-10 недель.

«Та грыжа не сразу у него появилась, она была уже долгое время. Просто она стала задевать нерв, приводящий к правой ноге, и это было очень болезненно.

Это означало, что на 100% он не был готов к физическим нагрузкам. Если он был бы обычным человеком, то операции тут не потребовалось бы. Но речь идет о больших нагрузках, поэтому было принято решение, что операция необходима.

Был консилиум, который принимал решение по операции, а не Андрей. Там думали, что обойдутся местным купированием через уколы. Но это оказалось серьезней, чем мы думали.

Настроение у Андрея намного лучше сейчас. Все было сделано очень профессионально. Так как он хорошо тренировался два месяца, я не думаю, что это сильно выбьет его из тонуса. Через неделю он начнет заниматься лечебной физкультурой, растяжкой, заниматься в зале. Он будет готов выдержать нагрузки», – сказал Андрей Василевский-старший.