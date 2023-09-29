Отец Василевского о его операции: «Грыжа стала задевать нерв, приводящий к правой ноге, это очень болезненно. Был консилиум, все сделали профессионально»

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский ТАСС Здоровье Хоккей

Отец Андрея Василевского рассказал об операции, которую перенес вратарь.

В четверг стало известно, что голкипер «Тампы» успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника.

Ожидается, что игрок восстановится через 8-10 недель. 

«Та грыжа не сразу у него появилась, она была уже долгое время. Просто она стала задевать нерв, приводящий к правой ноге, и это было очень болезненно.

Это означало, что на 100% он не был готов к физическим нагрузкам. Если он был бы обычным человеком, то операции тут не потребовалось бы. Но речь идет о больших нагрузках, поэтому было принято решение, что операция необходима.

Был консилиум, который принимал решение по операции, а не Андрей. Там думали, что обойдутся местным купированием через уколы. Но это оказалось серьезней, чем мы думали.

Настроение у Андрея намного лучше сейчас. Все было сделано очень профессионально. Так как он хорошо тренировался два месяца, я не думаю, что это сильно выбьет его из тонуса. Через неделю он начнет заниматься лечебной физкультурой, растяжкой, заниматься в зале. Он будет готов выдержать нагрузки», – сказал Андрей Василевский-старший.

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2 комментария

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Поговорим о разном
Здоровья Андрею желаю побольше!!!! А если всё пройдёт быстро и нормально по словам его отца - буду очень рада. Без Андрея команде будет сложно. Но так жизнь сложилась. Андрея жду как можно скорее в играх и полностью здоровым. А от команды хорошей поддержки ему в виде хорошей игры пока.
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Football family Gdansk
Спортс или хоккейные блогеры, почему ещё никто не додумался сделать большой материал с Андреем Василевским старшим, прекрасным вратарём, легендой Тюменского Рубина 90-х, с которым доходил до полуфинала Суперлиги 90-х, которого на руках носили, а после каждого сейва под сводами дворца гремела песня Браво - "конечно Вася". Ну и отца лучшего вратаря современности. С удовольствием посмотрел или почитал бы, его воспоминания и становление сына.
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