В «Тампе» ожидают, что Василевский вернется в состав до конца ноября

В «Тампе» ожидают, что вратарь Андрей Василевский вернется в состав в ноябре.

Об этом сообщил главный тренер «Лайтнинг» . Он назвал примерный ориентир по сроку возвращения российского голкипера – 23 ноября (в США в этот день отмечается праздник – День благодарения).

В сентябре голкипер «Тампы» успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. Сообщалось, что 29-летний россиянин выбыл на 8-10 недель.

«Я буду разочарован, если это произойдет в начале декабря. Надеюсь, он вернется немного раньше. Сейчас наш ориентир – День благодарения.

Он делает большие успехи. И предпочел бы делать больше, чем может сейчас. График все тот же, но думаю, что он вернется в интервале между Днем благодарения и 1 декабря», – сказал Купер.

В сегодняшнем матче с «Торонто» (5:6 ОТ) ворота « » защищал Юнас Юханссон, отразивший 27 бросков из 33. В 10 матчах у 28-летнего шведа 5 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,17.