В «Тампе» ожидают, что Василевский вернется в состав до конца ноября

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Джон Купер Юнас Юханссон Хоккей

В «Тампе» ожидают, что вратарь Андрей Василевский вернется в состав в ноябре.

Об этом сообщил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер. Он назвал примерный ориентир по сроку возвращения российского голкипера – 23 ноября (в США в этот день отмечается праздник – День благодарения). 

В сентябре голкипер «Тампы» успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. Сообщалось, что 29-летний россиянин выбыл на 8-10 недель. 

«Я буду разочарован, если это произойдет в начале декабря. Надеюсь, он вернется немного раньше. Сейчас наш ориентир – День благодарения.

Он делает большие успехи. И предпочел бы делать больше, чем может сейчас. График все тот же, но думаю, что он вернется в интервале между Днем благодарения и 1 декабря», – сказал Купер. 

В сегодняшнем матче с «Торонто» (5:6 ОТ) ворота «Тампы» защищал Юнас Юханссон, отразивший 27 бросков из 33. В 10 матчах у 28-летнего шведа 5 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,17. 

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1 комментарий

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Dimash Balatayev
гуд ньюс
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