Василевский провел первую тренировку с «Тампой» после операции. Команда без него входит в топ-4 самых пропускающих в сезоне НХЛ

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Юнас Юханссон Хоккей

Андрей Василевский провел первую тренировку с «Тампой» после операции.

В сентябре вратарь «Лайтнинг» успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. Сообщалось, что 29-летний россиянин выбыл на 8-10 недель. 

«До 8 недель после операции осталось еще около 2 недель. Когда мы достигнем этой отметки, то посмотрим», – сказал Василевский в ответ на вопрос о сроках возможного возвращения к играм. 

На прошлой неделе главный тренер «Тампы» Джон Купер сказал, что первый номер команды может провести первый матч в сезоне до конца ноября. 

«Тампа» набрала 16 очков в 15 матчах и занимает 5-е место в Атлантическом дивизионе. Команда входит в топ-4 самых пропускающих команд лиги (54 шайбы) наряду с «Сан-Хосе» (67), «Миннесотой» (64) и «Торонто» (54). 

Основным вратарем в отсутствие Василевского стал Юнас Юханссон (12 игр, 5 побед, 89,9% сэйвов, 3,42 коэффициент надежности). 

«Он великолепно играет. Я думаю, что он был очень надежен на старте сезона. Мы находимся в гонке за место в плей-офф, и он сыграл в этом большую роль», – сказал Василевский

2 комментария

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Ratmir90
Это как раз показывает важность топового вратаря, сильная команда со слабым вратарем может попасть в плей офф, но выиграть кубок вряд ли. Так что здоровья Андрею и скорейшего возвращения в строй, Тампе его не хватает
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