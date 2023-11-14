Василевский провел первую тренировку с «Тампой» после операции. Команда без него входит в топ-4 самых пропускающих в сезоне НХЛ

Андрей Василевский провел первую тренировку с «Тампой» после операции.

В сентябре вратарь «Лайтнинг» успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. Сообщалось, что 29-летний россиянин выбыл на 8-10 недель.

«До 8 недель после операции осталось еще около 2 недель. Когда мы достигнем этой отметки, то посмотрим», – сказал Василевский в ответ на вопрос о сроках возможного возвращения к играм.

На прошлой неделе главный тренер «Тампы» Джон Купер сказал, что первый номер команды может провести первый матч в сезоне до конца ноября.

« » набрала 16 очков в 15 матчах и занимает 5-е место в Атлантическом дивизионе. Команда входит в топ-4 самых пропускающих команд лиги (54 шайбы) наряду с «Сан-Хосе» (67), «Миннесотой» (64) и «Торонто» (54).

Основным вратарем в отсутствие Василевского стал (12 игр, 5 побед, 89,9% сэйвов, 3,42 коэффициент надежности).

«Он великолепно играет. Я думаю, что он был очень надежен на старте сезона. Мы находимся в гонке за место в плей-офф, и он сыграл в этом большую роль», – сказал .