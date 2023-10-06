Агент Василевского: «Через два дня после операции он пошел на арену посмотреть на игру. Он в великолепном настроении, уже начал готовиться к сезону»

Агент Андрея Василевского рассказал о состоянии игрока после операции.

Вратарь « » перенес операцию из-за травмы спины.

« через два дня после операции пошел на арену посмотреть на игру и пройти необходимые процедуры.

Он в великолепном настроении: уже начал готовиться к сезону, тренировать неповрежденные части тела, вовсю общаться с ребятами по команде.

Андрей – профессионал с большой буквы, его буквально тянет на арену», – сказал .