Агент Василевского: «Через два дня после операции он пошел на арену посмотреть на игру. Он в великолепном настроении, уже начал готовиться к сезону»

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Дэн Мильштейн Чемпионат.com Хоккей

Агент Андрея Василевского рассказал о состоянии игрока после операции.

Вратарь «Тампы» перенес операцию из-за травмы спины.

«Андрей через два дня после операции пошел на арену посмотреть на игру и пройти необходимые процедуры.

Он в великолепном настроении: уже начал готовиться к сезону, тренировать неповрежденные части тела, вовсю общаться с ребятами по команде.

Андрей – профессионал с большой буквы, его буквально тянет на арену», – сказал Дэн Мильштейн.

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