Агент Василевского: «Через два дня после операции он пошел на арену посмотреть на игру. Он в великолепном настроении, уже начал готовиться к сезону»
Агент Андрея Василевского рассказал о состоянии игрока после операции.
Вратарь «Тампы» перенес операцию из-за травмы спины.
«Андрей через два дня после операции пошел на арену посмотреть на игру и пройти необходимые процедуры.
Он в великолепном настроении: уже начал готовиться к сезону, тренировать неповрежденные части тела, вовсю общаться с ребятами по команде.
Андрей – профессионал с большой буквы, его буквально тянет на арену», – сказал Дэн Мильштейн.
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