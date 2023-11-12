Алексей Дементьев: «Овечкин – сильный человек, неудивительно, что его игра улучшается. Он сделает все, чтобы дойти до цели и поставить серьезную точку в карьере»

Алексей Дементьев оценил форму Александра Овечкина, дважды забившего «Айлендерс».

– Я считаю, что это просто очень интересный факт, что оба игрока забросили по 56 шайб в пустые ворота. В ситуации, когда соперник хочет отыграться и меняет голкипера на дополнительного полевого игрока, тренер обороняющейся команды выпускает хоккеистов, которые рациональнее других пользуются шайбой и точнее могут бросить по воротам, если шанс представится.

Поэтому неудивительно, что такие мастера, как Гретцки и Овечкин, выходили в этих ситуациях.

Можно поздравить Александра, что он сравнялся по этому показателю. Но у Овечкина еще все впереди, и думаю, что в этом компоненте он сможет переиграть Гретцки.

– Можно сказать, что Овечкин постепенно выходит на свой прежний уровень?

– С возрастом физическая форма спортсмена во многом зависит от его психологического состояния и способности заставить себя делать привычные вещи. Все мы знаем, что – очень сильный человек, поэтому, видя перед собой цель, он запредельно мотивирован и найдет в себе моральные силы. Он заставит себя делать все, чтобы дойти до цели и поставить серьезную точку в своей хоккейной карьере.

Ничего удивительного, что его игра улучшается, в сезоне еще много матчей. От себя и болельщиков хочу пожелать ему сил, здоровья и успехов на пути достижения своей цели, – сказал агент.

Детали первого дубля Овечкина в сезоне: до Гретцки – 68 шайб, но близки другие рекорды