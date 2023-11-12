Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 70+ очками при пустых воротах. У Гретцки – 85, у Кросби – 72

Теги Питтсбург Рейнджерс Бостон Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Блэйк Уилер Брэд Маршанд Хоккей

Александр Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 70+ очками при пустых воротах.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:1). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота. 

В активе 38-летнего россиянина стало 70 (56+14) очков, набранных при снятом вратаре у соперников. 

Он стал 3-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекордом владеет Уэйн Гретцки (85 очков, 56+29), на 2-м месте идет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (72 очка, 29+43). 

В топ-5 входят еще 2 действующих игрока – Блэйк Уилер («Рейнджерс», 69 очков, 29+40) и Брэд Маршанд («Бостон», 63 очка, 33+30). 

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ. У обоих по 56 шайб

7 комментариев

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alex072
Все сплошь лидеры и будущие члены зала славы нхл, но хейтеры будут называть нашего Ови емптинеттером
+7
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ruslan_khaibulov
Ответ t0ni12
Не вряд ли будет, а не будет. На 700+ остановится, в крайнем случае — 800 с небольшим. Да и у Грецки не 3к ассистов, в меньше двух.
а точнее даже меньше 1500) вирегулярке , но с КС там тоже пропасть. но и по регулярке он выше всех в два раза. но ассисты будут если в команде кроме тебя есть топ бомбардир, если это дрим Тим собранная, а этого никогда не было у ОВИ. как у Месси без Неймара и Суареса мало асичтов в сборной где люди мажут при выходе один на один по 5 раз за матч, выходят с передач Месси на ударную позицию и порят. поэтому для асичтов важен и зпвершиель а у ОВИ в команде его нет
+4
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Крамбопулос Майкл
Спрос, конечно большой с Овечкина, а кто-бы что не говорил, в этом сезоне идет лучше Макдэвида по очкам)
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t0ni12
Ответ Владислав Харламов
У Гретцки в целом почти 3к ассистов, а у Ови и тысяча за карьеру вряд ли будет, так что тут тяжело сравнивать
Не вряд ли будет, а не будет. На 700+ остановится, в крайнем случае — 800 с небольшим. Да и у Грецки не 3к ассистов, в меньше двух.
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t0ni12
Ответ ruslan_khaibulov
а точнее даже меньше 1500) вирегулярке , но с КС там тоже пропасть. но и по регулярке он выше всех в два раза. но ассисты будут если в команде кроме тебя есть топ бомбардир, если это дрим Тим собранная, а этого никогда не было у ОВИ. как у Месси без Неймара и Суареса мало асичтов в сборной где люди мажут при выходе один на один по 5 раз за матч, выходят с передач Месси на ударную позицию и порят. поэтому для асичтов важен и зпвершиель а у ОВИ в команде его нет
Нет, не меньше. 1963 передачи у Грецкого.
В целом сравнивать статистику разных эпох нерелевантно, особенно в контексте потолка зарплат.
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