Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 70+ очками при пустых воротах. У Гретцки – 85, у Кросби – 72

Александр Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 70+ очками при пустых воротах.

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:1). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота.

В активе 38-летнего россиянина стало 70 (56+14) очков, набранных при снятом вратаре у соперников.

Он стал 3-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекордом владеет (85 очков, 56+29), на 2-м месте идет капитан « » Сидни Кросби (72 очка, 29+43).

В топ-5 входят еще 2 действующих игрока – Блэйк Уилер (« », 69 очков, 29+40) и Брэд Маршанд (« », 63 очка, 33+30).

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ. У обоих по 56 шайб