Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 70+ очками при пустых воротах. У Гретцки – 85, у Кросби – 72
Александр Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 70+ очками при пустых воротах.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:1). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота.
В активе 38-летнего россиянина стало 70 (56+14) очков, набранных при снятом вратаре у соперников.
Он стал 3-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекордом владеет Уэйн Гретцки (85 очков, 56+29), на 2-м месте идет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (72 очка, 29+43).
В топ-5 входят еще 2 действующих игрока – Блэйк Уилер («Рейнджерс», 69 очков, 29+40) и Брэд Маршанд («Бостон», 63 очка, 33+30).
Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ. У обоих по 56 шайб
В целом сравнивать статистику разных эпох нерелевантно, особенно в контексте потолка зарплат.