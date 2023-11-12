Овечкин поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США перед матчем «Айлендерс» – «Вашингтон». Александр пожал руки военным
Александр Овечкин поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США.
Состоялась она перед матчем «Айлендерс» – «Вашингтон» (1:4).
На лед вышли парашютисты 103-го спасательного отряда 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич. Один из них произвел символическое вбрасывание, в котором также поучаствовал Овечкин.
После вбрасывания капитан «Вашингтона» пожал руки военным.
Фото: twitter.com/NYIslanders
1.Шенн 3+1
2. Хайман 3+0
3. Бучневич 3+0
Так он рассказывал, что американские военные при встрече всегда очень уважительно относились к наших морякам, а наши к ним.
При личной встрече была традиция - они дарили виски, а наши им водку.