Овечкин поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США перед матчем «Айлендерс» – «Вашингтон». Александр пожал руки военным

Александр Овечкин поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США.

Состоялась она перед матчем « » – « » (1:4).

На лед вышли парашютисты 103-го спасательного отряда 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич. Один из них произвел символическое вбрасывание, в котором также поучаствовал .

После вбрасывания капитан «Вашингтона» пожал руки военным.

Фото: twitter.com/NYIslanders