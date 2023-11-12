Овечкин поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США перед матчем «Айлендерс» – «Вашингтон». Александр пожал руки военным

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин фото НХЛ Политика Хоккей

Александр Овечкин поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США.

Состоялась она перед матчем «Айлендерс» – «Вашингтон» (1:4).

На лед вышли парашютисты 103-го спасательного отряда 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич. Один из них произвел символическое вбрасывание, в котором также поучаствовал Овечкин.

После вбрасывания капитан «Вашингтона» пожал руки военным.

Фото: twitter.com/NYIslanders

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил
Перспективная веточка!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavel Matveenko
Врагам из Наты пожал руки? Мы же с ними воюем
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Аулин
Член Путин Тим пожал руки военным НАТО??? Что то в лесу сдохло
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RIVAAA
Ответ Данил
Перспективная веточка!
Неа, вот если были бы это российские морпехи на матче КХЛ, то у либералов был бы праздник.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петрович
Главному не показывайте. Хотя певчий(Песков), уже речь наверное готовит ответную ...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олнг Волков
ахахаха
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Неплохой наброс от спортса
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Аулин
26 октября Александр стал неограниченно свободным агентом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
Главное же, что не в радужном свитере на раскатку вышел, так что у патриотов вопросов нет, всё скрепно.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
achvanov
Тянет на иноагентсво
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мари Хуан
Штирлиц
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Саня! Санечка! Александр!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
muslim1978
что за беретки? бабулины подарки?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimash Balatayev
Если кому надо 3 звезды дня
1.Шенн 3+1
2. Хайман 3+0
3. Бучневич 3+0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олнг Волков
миром рулят бабки , как в мирное,так и в военное время. каждый выбирает сам свой путь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
по середине карлик какой-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олнг Волков
и сразу дубль😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Как то общался со старым моряком - ходил в 70-х годах на подводной лодке.
Так он рассказывал, что американские военные при встрече всегда очень уважительно относились к наших морякам, а наши к ним.
При личной встрече была традиция - они дарили виски, а наши им водку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий